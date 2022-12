Przyłapuje niewiernych mężczyzn

Zdradza mnie? Oszukuje? Będzie mi wierny do końca życia? Okazuje się, że sporo kobiet zadręcza się takimi pytaniami. Jak zdemaskować partnera, który nie jest z nami szczery? Jak sprawdzić, czy faktycznie zdradza? Jak upewnić się, że będzie nam wierny?

Z pomocą przychodzi Madeleine, która, jak twierdzi, zajmuje się przyłapywaniem niewiernych mężczyzn na gorącym uczynku. - Robię to od lat i jestem świetna w tym, co robię. Testowałam lojalność wielu podejrzanych mężczyzn i wiem, co im powiedzieć - przyznaje TikTokerka.

Wykonuje test lojalnościowy. Cennik zaczyna się od 30 dolarów

Zasada jest prosta. Najpierw należy wypełnić odpowiednią ankietę. Opisać, jaki jest partner, czy jest podejrzliwy itp., w jaki sposób Madeleine powinna się z nim skontaktować. Jeśli jest coś, co szczególnie powinno zainteresować "tropicielkę", także należy o tym wspomnieć.

Madeleine zapewnia, że robi wszystko, aby uzyskać odpowiedzi, na które każda kobieta zasługuje. Czasami wymaga to trochę więcej czasu, ale zawsze się udaje. Oferowane usługi mają swój cennik. Zaczyna się od 30 dolarów (czyli ok. 130 zł). Oczywiście wszystko jest poufne, a pani detektyw na bieżąco informuje zleceniodawcę o swoich efektach pracy.

Na TikToku zdradza efekty swojej pracy

O tym, jak udaje się zdobywać dowody, kobieta często informuje na TikToku. Na jej koncie znaleźć można np. nagrania rozmów z mężczyznami, których sprawdza. Na każdego klienta ma inny sposób. Jak się okazuje, czasem wystarczy rozmowa, czy odpowiednia zaczepka przesycona komplementami. Niekiedy musi posunąć się do innych metod jak np. wysłanie intymnych zdjęć.

Madeleine zapewnia, że nie jest dla niej problemem udowodnić, jak szczere są uczucia "namierzonego celu" wobec ukochanej. Test lojalnościowy pomógł zdemaskować jej już tysiąc mężczyzn. A chętnych na tego typu próby, nie brakuje. "Jeśli kiedykolwiek będę miała wątpliwości co do mężczyzny w moim życiu, ponownie poproszę o kolejny test lojalności". "Ratujesz tak wiele kobiet przed niepotrzebną traumą. Jesteś królową" - czytamy w komentarzach.

