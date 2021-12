Chociaż wydaje się, że kilkuletnie dziewczynki wolą się bawić lalkami, to w Stanach Zjednoczonych niektóre z nich już w tak młodym wieku walczą o tytuł najpiękniejszej. Wbrew pozorom konkursy piękności to ciężka praca i przede wszystkim rywalizacja, bo każda dziewczynka pragnie zostać miss.

Kynlee Heiman ma zaledwie 5 lat, a w ciągu roku zdobyła aż 22 tytuły w przeróżnych konkursach piękności. Na tym jednak nie koniec, bo oprócz tego może liczyć na niemałe pieniądze. Jej ostatnia nagroda wyniosła aż 2,4 tys. dolarów!



Warto jednak podkreślić, że 5-latka ciężko pracuje na swój sukces. Przygotowania do wydarzenia trwają nawet przez kilka miesięcy, a oprócz tego rodzice muszą liczyć się ze sporymi wydatkami, które momentami sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Zdarzały się sytuacje, że przez to rodziny popadały w długi i traciły cały dobytek.



W Stanach Zjednoczonych branża konkursów dla małych miss prężnie się rozwija, a co za tym idzie, konkurencja z dnia na dzień się powiększa. Szacuje się, że w ciągu jednego roku w USA odbywa się nawet 250 tys. takich wydarzeń.



Dziewczynki walczą nie tylko o pieniądze, ale również zabawki, trofea i elektroniczne gadżety. Podczas konkursów oceniana jest m.in. ich osobowość i pewność siebie. Oprócz tego istotny jest również ich wygląd. Kilkuletnie kandydatki na scenie muszą prezentować się nienagannie, a więc na ich twarzach pojawia się kryjący makijaż. Do tego stawiają na sztuczne rzęsy i paznokcie oraz spektakularne fryzury, które dość często charakteryzują się mocnym tapirem.



Chociaż trzeba przyznać, że małe miss prezentują się zjawiskowo i za każdym razem zachwycają wyglądem, to w żaden sposób nie przypominają siebie. Na instagramowym profilu Kynlee Heiman nie brakuje zdjęć z konkursów, ale także ujęć pokazujących, jak spędza wolny czas. 5-latka bez pełnego makijażu, ułożonej fryzury i samoopalacza wygląda zupełnie inaczej.

Chociaż wiele osób uważa, że konkursy piękności uczą dzieci wytrwałości i zdrowej rywalizacji, to pojawiają się jednak głosy, że tego typu imprezy mogą odbić się na ich psychice w przyszłości. Zdaniem Lindsay Lieberman, autorki książki "Protecting Pageant Princesses: A Call for Statutory Regulation of Child Beauty Pageants", może to skutkować depresją, zaburzeniami odżywiania i niską samooceną.

