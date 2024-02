Spis treści: 01 Do czego jest potrzebne bierzmowanie? "Dopełnienie chrztu"

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów udzielanych w kościele katolickim, uważanym, podobnie jak chrzest, za sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Jego zadaniem jest umocnienie wiary. Samo bierzmowanie uważane jest za dopełnienie chrztu.

Sakrament bierzmowania przyjmowany jest zazwyczaj w młodym wieku - przystępują do niego 15- i 16-latkowie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przyjąć go również później. W praktyce bowiem przyjęcie sakramentu bierzmowania może okazać się dla katolika niezbędne. Mowa szczególnie o kilku przypadkach.

Dokumenty kościelne, w tym Kodeks Prawa Kanonicznego, podkreśla znaczącą rolę bierzmowania jako sakramentu przygotowującego do przyjęcia kolejnych, w tym małżeństwa. W istocie jednak bierzmowanie nie jest formalnym wymogiem do zawarcia małżeństwa kościelnego. Jest jednak przez kościół zalecane.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania konieczne jest jednak w obliczu innych sytuacji. Osoba, która nie przystąpiła do bierzmowania, nie może:

wstąpić do seminarium duchownego, ani przyjąć święceń,

wstąpić do nowicjatu, a więc rozpocząć życia zakonnego,

zostać rodzicem chrzestnym ,

, być świadkiem innego bierzmowanego.

Do tej pory warunkiem przyjęcia sakramentu bierzmowania było uczęszczanie przez kandydatów na dedykowane im, kościelne spotkania, wybranie swojego patrona, czyli nadanego później imienia oraz świadka. W zależności od duchownego, prowadzącego grupę bierzmowanych, czasami konieczne okazuje się również zdanie egzaminu lub pomyślne przejście rozmowy. Jak się okazuje, w niektórych parafiach na kandydatach do bierzmowania spocznie znacznie więcej obowiązków.

Parafie diecezji kaliskiej zdecydowały o zmianie dotychczasowych zasad udzielania sakramentu bierzmowania. Serwis krotoszyńska.pl donosi, że znacznie wydłuży się między innymi czas przygotowania do przyjęcia sakramentu. To będzie zaczynało się już w ósmej klasie szkoły podstawowej i potrwa dwa lata.

Co więcej, duchowni chcą również, by w przygotowania mocniej zaangażowali się także rodzice. "Kładziemy także nacisk na spotkania z rodzicami, ponieważ oni są odpowiedzialni za religijne wychowanie własnych dzieci. Pan Bóg powierzył wychowanie dzieci i młodzieży rodzicom, a nie Kościołowi, państwu i szkole. Parafia ma więc wspierać rodzicielskie wychowanie dzieci" - tłumaczył, cytowany przez serwis, ks. dr Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. To jednak dopiero początek.

Kandydaci do bierzmowania z diecezji kaliskiej będą odbywać również spotkania w mniejszych grupach oraz uczestniczyć w indywidualnych rozmowach. Odbywać będą się także spotkania formacyjne i dzieła apostolskie. Kandydaci będą musieli też aktywnie udzielać się w życiu religijnym parafii. Ponadto, jak dotychczas, uczestniczyć w szkolnych lekcjach religii oraz poświęcać czas na osobistą modlitwę i refleksję.

