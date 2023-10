Spis treści: 01 Biżuteria z PRL-u znów na topie. Za kolczyki i pierścionki możesz dostać krocie

Najpierw królowały ażurowe i eleganckie motywy, później prym wiodły geometryczne formy. Później ustąpiły miejsca masywnym naszyjnikom i pierścionkom, których głównym punktem były ogromne kamienie. Biżuteria z czasów PRL-u wraca na salony - a jeszcze niedawno można było ją znaleźć m.in. na giełdach staroci.

Biżuteria z PRL-u znów na topie. Za kolczyki i pierścionki możesz dostać krocie

Zdjęcie Pierścionki firmy jubilerskiej ORNO. Wystawa w Muzeum Warszawy w 2019 roku / Jan Bielecki/East News / East News

W ostatnim czasie w sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży niektórych biżuteryjnych okazów epoki PRL-u. Jak wyglądają ceny na popularnych portalach aukcyjnych? Za srebrny pierścionek możemy otrzymać nawet 1500 zł. Z kolei za pierścionek zdobiony bursztynem trzeba zapłacić np. 1400 zł. W ofercie są również srebrne bransolety do zegarka, za które trzeba zapłacić ponad 500 zł. W ofercie są również broszki, kolczyki czy naszyjniki.

Większość przedmiotów pochodzi z kolekcji istniejących wówczas wytwórni biżuterii. Jedną z nich była np. Orno. I tak, za naszyjnik z koralami znanej w PRL-u marki trzeba zapłacić od 2,9 tys. do nawet 9 tys. zł! Jak widać, niektóre ceny zwalają z nóg. Jednak kolekcjonerzy są w stanie wiele zrobić, by zdobyć tego typu "perełki" do swojej kolekcji.

Nowa gwiazda na rynku starej biżuterii?

Zdjęcie Srebrna biżuteria artystyczna Jadwigi i Jerzego Zaremskich / Krzysztof Chojnacki/East News / East News

Biżuteria z PRL-u to nowa gwiazda na rynku starej biżuterii? Wiele wskazuje na to, że nie jest to chwilowy trend. W czasach PRL-u biżuteria powstawała w różnych zakładach rozsianych po Polsce. Była tworzona z różnych materiałów, a jej produkcją zajmowały się różne polskie wytwórnie takie jak Warmet, Resovia, Agat, ORNO czy Imago Artis.

Największą państwową firmą jubilerską był wówczas Warmet. Powstał w Warszawie w 1965 roku i zajmował się produkcją wyrobów ze srebra i złota. Najpopularniejszym produktem firmy były srebrne lub złote pierścionki, bransoletki i zawieszki prezentujące znaki zodiaku. Prostota, różnorodność i brak wymyślnych zdobień - to charakterystyczne cechy wyrobów Warmetu.

Zobacz też: Żyłeś w PRL-u? Zdobycie 10 punktów w tym quizie nie będzie dla ciebie problemem

ORNO. Najsłynniejsza firma jubilerska PRL-u

Zdjęcie Wystawa w Muzeum Warszawy poświęcona firmie jubilerskiej ORNO / Jan Bielecki/East News / East News

Najpopularniejszą firmą jubilerską PRL-u było jednak ORNO, które rozpoczęło działalność w 1949 roku. Projektowanie biżuterii tej marki powierzano najbardziej zdolnym artystom i plastykom. Polacy mogli sobie przypomnieć o jej wyrobach w 2019 roku, kiedy to Muzeum Warszawy zorganizowało wystawę "Spółdzielnia ORNO. Biżuteria".

Na wystawie można było zobaczyć nie tylko tytułową biżuterię, ale również pamiątki, zdjęcia, ulotki reklamowe, opakowania i wyroby artystyczne. W przestrzeniach placówki znalazło się miejsce dla ponad 1600 eksponatów, które złożyły się na niezwykle barwną opowieść o historii spółdzielni. Warto dodać, że była to pierwsza tak obszerna prezentacja poświęcona firmie jubilerskiej.

- Ozdoby ze znakiem ORNO były łatwo rozpoznawalne i cieszyły się zasłużoną renomą. Spółdzielnia była także jedyną spośród wytwórni zrzeszonych w Cepelii (Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego), która od początku konsekwentnie realizowała wizję artysty-rzemieślnika, zarazem projektanta i twórcy wyrobu - czytamy na stronie Muzeum Warszawy.

Na liście innych popularnych firm zajmujących się produkcją biżuterii w czasach PRL-u znajdowały się również Resovia Rzeszów, Agat Kłodzko, Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego Juwelia Poznań czy Metaloplastyka.

Zdjęcie Moda, fryzury, biżuteria... Zainteresowanie czasami PRL-u wciąż rośnie / Tadeusz Koniarz/REPORTER / East News

1,5 tys. zł za pierścień z koralem

Z kolei w 1947 roku w Krakowie powstała Imago Artis Spółdzielnia Pracy Zespołu Historyków Sztuki Kraków. Już w dwa lata po otwarciu zajmowała się produkcją biżuterii. Korale i stosowanie filigranu - to sprawiało, że wyroby Imago Artis różniły się od innych produkowanych w tamtym czasie.

Biżuteria była - podobnie jak w przypadku Warmetu - produkowana na skalę przemysłową. Wśród bardziej znanych produktów znajdują się również te, na których widnieje herb Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli chcemy się skusić np. na pierścień z koralem wykonany przez Imago Artis, musimy się przygotować na wydatek rzędu nawet 1,5 tys. zł. Nieco mniej zapłacimy np. za srebrne spinki do mankietów (400 - 500 zł) czy bransoletkę (490 zł).