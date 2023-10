Dzwony - te spodnie były hitem w PRL. I nie tylko...

Choć dzwony kojarzą się z modą lat 60. i 70. ubiegłego wieku, zostały wymyślone o wiele wcześniej. Fason ten był popularnym elementem garderoby XIX-wiecznych żołnierzy, m.in. członków marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.

Na wybiegi i do żurnali dzwony trafiły jednak dobre pół wieku później, najpierw ukochane przez subkulturę hippisów, potem dostrzeżone i docenione przez niezwiązaną z tym ruchem młodzież oraz jej muzycznych idoli - charakterystyczne, rozszerzane spodnie nosili m.in. członkowie zespołów The Beatles, Queen czy ABBA.

Jak noszono dzwony w PRL?

Szyto je z najróżniejszych materiałów - jeansu, sztruksu, lnu i tkanin drukowanych w kwiaty. Zmieniała się ich szerokość, czasem osiągając rozmiary uniemożliwiające swobodne poruszanie się. Zmieniał się też fason, raz o obniżonej, raz o podwyższonej talii. Ich najpopularniejsze uzupełnienie stanowiły bluzki - w elegantszej, miejskiej wersji, koszulowe, w mniej zobowiązującej zaś - luźne, zdobione haftami, przypominające ludowe stroje. Na stopy w zależności od pogody wkładało się trampki, kowbojki lub sandały na korku.

Dzwony w niepamięć odeszły w latach 80. wyparte przez legginsy i jeansy rurki. Potem triumfalnie powróciły na przełomie wieków, zestawiane z topami, obcisłymi t-shirtami i butami na koturnie.

Spodnie z PRL znów są modne. Może wciąż masz je w szafie?

Teraz, po kilkunastu latach znów wracają do łask. Choć na wybiegach są widoczne już od kilku sezonów, dopiero tego lata masowo pojawiły się na ulicach. Jesienią wciąż pozostają modne. Komu pasują i jak je nosić? Poniżej kilka porad.

Spodnie dzwony to krój, który szczególnie umiłowało sobie pokolenie Z. Nastolatkowie i dwudziestokilkulatkowie stawiają na fasony z obniżonym stanem, obcisłe w biodrach i szerokie u dołu. Popularnym dodatkiem do nich jest luźna bluza z kapturem lub obcisły, gładki golf, często w wersji bez rękawów.

Choć to trendy lansowane głównie przez młode pokolenie, z powodzeniem odnajdą się również w garderobie bardziej dojrzałych osób. Dzwony nie tylko stwarzają szerokie pole manewru, jeśli chodzi o tworzenie stylizacji, ale również skutecznie maskują mankamenty sylwetki, optycznie wyszczuplając i wydłużając nogi.

Jak więc je nosić? Jesień i zima to czas, gdy ten popularny w PRL fason daje się wdzięcznie stylizować. Jeansowe dzwony połączone z obcisłym, cienkim golfem (np. w formie bawełnianego body) wpuszczanym do środka, to prosta, a zarazem elegancka opcja. Wystarczy dobrać do niej długi trencz lub wełniany płaszcz w drobną kratkę i już można ruszać na jesienny spacer. Jeśli chodzi o obuwie, warto pomyśleć o zamianie szpilek na buty na koturnie lub słupku - to kolejny ukłon w stronę mody vintage, czyniony w ostatnich sezonach.

A co jeśli nie obcisły golf? W tym sezonie swetry i bluzki "kurczą" się, kończąc na linii paska od spodni. Choć to rozwiązanie raczej na złotą polską jesień niż na siarczyste mrozy, prezentuje się bardzo kobieco. Tym bardziej, że z długością sweterka, często kontrastuje jego grubość. Kuse ciuszki są więc wykonane z puszystej wełny lub zdobione grubymi, warkoczowymi splotami.

Elegancką opcją będą zaś dzwony uszyte z garniturowego materiału, gładkiego, lub zdobionego delikatną, drobną kratką, zestawione z koszulową bluzką. Na wieczorowe wyjście natomiast świetnie sprawdzi się damski garnitur wykonany z weluru lub tkaniny o intensywnym kolorze.