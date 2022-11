Spis treści: 01 Bliźnięta syjamskie znane od wieków

02 Gwiazdy w social mediach

03 Wywiad bez tabu

Urodzone w 2000 roku bliźniaczki Andrade pochodzą z Meksyku. To, że żyją, do tego ciesząc się tym życiem, zakrawa na cud. Lekarze oceniali, że umrą w trakcie trzech pierwszych dni życia, a jeśli nie, to z pewnością przed upływem 24 miesięcy. Tak się jednak nie stało — ich rodzice, zdecydowani, by zapewnić im najlepszą opiekę, przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. W tamtejszym szpitalu planowano na początku operację rozdzielenia dziewczynek. Ryzyko okazało się jednak zbyt duże.

"Ryzyko jest o wiele większe niż szansa na pozytywny efekt, dlatego nie zdecydowałyśmy się na operację. Jesteśmy tak emocjonalnie związane, że nie miałoby to sensu" - tak Carmen i Lupita opisywały tamten okres w rozmowie z "Hartford Courant".



Bliźnięta syjamskie znane od wieków

Bliźnięta nierozdzielone, zwane też syjamskimi, rodzą się najprawdopodobniej wskutek zaburzenia rozwoju embrionalnego w ciąży bliźniaczej jednojajowej. Istnieją dwie teorię na temat tego, dlaczego zarodki ulegają połączeniu. W większości przypadków takie ciąże nie kończą się urodzeniem żywych dzieci.

Ponieważ ta rzadka wada rozwojowa od zawsze wzbudzała ogromne zainteresowanie wszelkich badaczy, istnieją bardzo dawne zapisy o jej występowaniu. Za najstarszy z nich uznaje się figurkę z białego marmuru, odnalezioną w neolitycznym sanktuarium w Anatolii, datowaną na 6500 r. p.n.e.





Gwiazdy w social mediach

Teraz stały się już młodymi kobietami, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Dzielą się tam różnymi scenami ze swojego, bardzo wszak nietypowego, życia. Tylko na samym TikToku obserwuje je aż 2,6 miliona użytkowników.

Choć żyją w wielkiej psychicznej bliskości, nie znaczy to wcale, że są do siebie podobne. Carmen ma przebojowy charakter, natomiast Lupita jest dużo bardziej nieśmiała. Same nie myślą o sobie jako o osobach niepełnosprawnych, wychodząc z założenia, że "niepełnosprawność istnieje, tylko jeśli tak ją traktujesz".



Wywiad bez tabu

Niedawno Carmen i Lupita udzieliły szczerego wywiadu na jednym z kanałów YouTube'a. Pytania mogli zadawać sami internauci, a dziewczyny podeszły do nich z odwagą, nie unikając trudnych tematów.

Carmen przyznała, że od ponad roku spotyka się z chłopakiem o imieniu Dan. Poznali się przez aplikację randkową i od początku byli ze sobą szczerzy. Dan zaakceptował sytuację sióstr. Choć tworzą parę, ich związek nie ma charakteru intymnego, jest raczej zbliżony do bliskiej przyjaźni.



"To proces uczenia się dla wszystkich. Oczywiście, musiałyśmy przeprowadzić dyskusję na temat tego, jakie granice są w porządku, a jakie nie" — tłumaczyła Carmen.

Tymczasem Lupita twierdzi, że nie interesują jej w ogóle relacje romantyczne i nie przejawia za nimi żadnej tęsknoty.



