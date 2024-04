- Do tej pory, jeżeli na etykiecie przy kraju pochodzenia znaleźliśmy informację "mieszanka miodów z UE i niepochodzących z UE" oznaczało to, że np. miód polski, wymieszano z chińskim albo ukraińskim. Kupując taki produkt nie wiedzieliśmy tak naprawdę skąd dokładnie pochodził i jak został wyprodukowany. Nie mieliśmy również informacji o dokładnej ilości procentowej miodów z poszczególnych krajów. Nie wiedzieliśmy czy słowo "mieszanka" nie oznaczało, że miód w 90 proc. pochodził z Chin, a w 10 proc. z krajów Unii Europejskiej - poinformowała na Instagramie.

- Polska Izba Miodu podkreśla, że te zmiany przynoszą korzyści dla konsumentów, umożliwiając im bardziej świadome wybory. Według badań, przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Izby Miodu, niemal trzy czwarte konsumentów (73 proc. ) deklaruje, że podczas jego zakupu zwraca uwagę na kraj pochodzenia miodu. Miód odmianowy, produkowany tylko z jednej rośliny, jest coraz rzadziej spotykany w Polsce, dlatego często musi być sprowadzany z zagranicy. Eksperci podkreślają, że wysokiej jakości miody lipowe powstają np. w Rumunii, a akacjowe - na przykład w Chinach, skąd są szeroko eksportowane, między innymi do Japonii - podsumowała swój wpis.

"Uwielbiam miód i jem ale kupuję tylko u zaprzyjaźnionego pszczelarza. Taki najlepszy", "Kupuję tylko z lokalnych pasiek, nigdy w marketach", "Tak, ja zwracam uwagę dlatego kupuję od znajomych pszczelarzy", "Oprócz sprawdzania kraju pochodzenia sprawdzam numer pasieki - lubię wiedzieć skąd pochodzi miodek", "Od lat miód kupuję prosto od producenta", "Bardzo dobra zmiana", "Wreszcie!", "Zawsze zwracam, odkąd oglądam "Wiem, co jem", "Bardzo dobrze, że w końcu będziemy wiedzieć z jakiego kraju pochodzą miody" - komentowali internauci.

Katarzyna Bosacka to ceniona w Polsce ekspertka. Doradza Polakom m.in. w kwestii świadomych zakupów

Katarzyna Bosacka to ceniona w Polsce ekspertka. Doradza Polakom m.in. w kwestii świadomych zakupów Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News East News

Oznacza to, że dotychczasowe oznaczenia "mieszanka miodów..." nie będą dozwolone. Miód w opakowaniach z wcześniej zastosowanymi etykietami może pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli rozporządzenia, tj. do 18 kwietnia 2025 roku.