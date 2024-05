Katarzyna Bosacka od wielu lat działa jako ekspertka od świadomego robienia zakupów. Prowadziła programy "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Obecnie prowadzi program "Bosacka daje radę" i aktywnie działa w mediach społecznościowych.

- Benzoesan sodu może powodować u niektórych osób reakcje alergiczne, a także być potencjalnie kancerogenny w dużych ilościach. Sorbinian potasu może z kolei wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych oraz być przyczyną problemów żołądkowych. Dlatego powinniśmy ich unikać - poinformowała i zwróciła się do fanów i fanek: - Co Wy na to? Niech nie zwiedzie Was ładne opakowanie produktu, zawsze czytajcie skład!