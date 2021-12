Boże Narodzenie w weekend. Czy należą nam się dodatkowe dni wolne od pracy?

Święta w weekend. Czy należą nam się dni wolne?

Odpowiedź na pytanie, czy przez święta wypadające w weekend możemy liczyć na dodatkowe dni wolne, jest tylko po części satysfakcjonująca dla pracowników. Otóż za 25 grudnia, który wypada w sobotę, przysługuje nam odebranie dnia wolnego.

Jednak w przypadku 26 grudnia sprawa wygląda już inaczej - pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę.

Święta w weekend. Kiedy wykorzystać dzień wolny?

Dzień wolny za 25 grudnia musimy wykorzystać do końca okresu rozliczeniowego, a więc najczęściej będzie to grudzień. Można zatem wziąć wolne w poniedziałek 27 grudnia, aby przedłużyć sobie święta lub w wigilię, jeśli pracodawca nie daje nam wtedy wolnego.



Często natomiast to pracodawca z góry wyznacza, w jaki dzień pracownicy mogą odebrać sobie dzień wolny, gdyż ma do tego prawo. W takim przypadku wyznaczana bywa właśnie wigilia.





Święta w weekend. Co z Nowym Rokiem?

Reklama

Podobnie jak pierwszy dzień świąt, Nowy Rok także wypada w sobotę. W takim razie za to święto również należy nam się dodatkowy dzień wolny. Jednak pamiętając o zasadzie wykorzystania go w tym samym okresie rozliczeniowym, nie możemy niestety wziąć wolnego w Sylwestra.



Zamiast tego dzień wolny może być wyznaczony 7 stycznia - święto Trzech Króli wypada bowiem w czwartek, więc byłaby to świetna okazja do pierwszego długiego weekendu w 2022 roku.

Zobacz więcej:



Targi bożonarodzeniowe w Krakowie. Sprawdziliśmy ceny



Boże Narodzenie 2021. Te święta będą droższe