Dlaczego kłamiemy?

Powody oszukiwania od lat nurtują naukowców. Wyniki ankiet i innych badań dowodzą, że najczęściej kłamiemy, by pokazać się w lepszym świetle czy wywrzeć na innych dobre wrażenie. Kolejną częstą przyczyną jest próba ukrycia złego zachowania, uniknięcie przykrych konsekwencji, ale też osiągnięcie konkretnych korzyści - finansowych lub niematerialnych. Na dalszych miejscach plasują się dobre intencje, np. ochrona drugiej osoby przed bolesną prawdą czy lęk przed zniszczeniem bliskiej relacji.

Wyłania się z tego nieco pesymistyczna wizja ludzkiej natury - częściej kłamiemy dla własnych korzyści. W dodatku, o ile większość z nas potrafi kłamać, o tyle mało kto jest w stanie rozpoznać kłamstwo. Jakby tego było mało, chętnie wierzymy w niektóre kłamstwa mimo oczywistych sygnałów ostrzegawczych. Może to tłumaczyć tendencję do wiary w teorie spiskowe czy fake newsy. Na szczęście zdaniem badaczy wciąż przeważająca część społeczeństwa jest uczciwa, a statystki zawyżają notoryczni kłamcy i manipulatorzy.

Badania wykazały, że kłamanie może negatywnie wpływać na mózg i relacje społeczne Igor Stevanovic 123RF/PICSEL

Czy kłamstwo może osłabiać pracę mózgu?

Wpływem kłamania na pracę mózgu zajęły się dwie amerykańskie psycholożki - Julia Lee (Steven M. Ross School of Business na University of Michigan) i Ashley Hardin (Washington University Olin Business School w St. Louis). Przebadały one 500 osób, które dobrały w pary. W każdej z par jedna osoba miała kłamać, a druga mówić prawdę. Następnie każda z nich miała ocenić emocje partnera.

Okazało się, że "kłamcy" znacznie gorzej odczytywali emocje partnerów ćwiczeń. Zdaniem badaczek to efekt skupienia się na umiejętnym kłamaniu. Nawet niewinne mijanie się z prawdą przyćmiło zdolność do rzetelnej oceny sytuacji. To najprawdopodobniej efekt aktywacji wielu różnych obszarów mózgu (np. odpowiedzialnych za planowanie) i osłabienia funkcji poznawczych.

Częściej oszukujemy dla pieniędzy

Badaczki sprawdziły też, w jakich warunkach ludzie chętniej kłamią. Blisko 2 tys. osób podzieliły na dwie grupy - pierwsza nie miała możliwości kłamać, druga mogła to robić, jeśli chciała. Następnie badani grali w kości - okazało się, że znacznie częściej kłamały osoby, które dzięki temu mogły osiągnąć korzyść finansową, a więc wygrać w grze pieniądze.

Później wszystkim uczestnikom badania wyświetlano krótkie nagrania, w których aktorzy odgrywali różne emocje za pomocą mimiki i mowy ciała. Po raz kolejny osoby wcześniej oszukujące uzyskały znacznie gorsze wyniki w odczytywaniu i nazywaniu emocji osób występujących w filmach.

Kłamanie może osłabiać nasze zdolności poznawcze - zwłaszcza te związane z odczytywaniem emocji drugiej osoby 123RF/PICSEL

Kłamstwo utrudnia życie społeczne?

Wyniki najnowszych badań powinny nam dać do myślenia. Im częściej kłamiemy, tym trudniej może być nam oceniać emocje czy intencje innych osób. A to kluczowa umiejętność we współczesnym świecie i zawodach, w których kluczowe są kompetencje miękkie. Także nasze prywatne relacje zależą od umiejętności wchodzenia w interakcje, odczytywania niuansów właściwego reagowania na emocje bliskich osób. Mimo że podczas kłamania nie rosną nam nosy, to zmiany w naszych mózgach mogą być poważniejsze, niż nam się wydaje. Może już pora, by uciszyć w sobie "wewnętrznego Pinokia"?

