Brzydkie nawyki, które świadczą o wysokiej inteligencji. Też to robisz?

Inteligencję jest niezwykle trudno zmierzyć i zdefiniować. Dla niektórych jej uosobieniem będzie odnoszący sukcesy biznesmen, dla innych studentka astronomii itp. itd.

Jednak z badań wynika, że są pewne cechy wspólne, charakterystyczne dla osób wybitnie inteligentnych. Dziś przyjrzymy się tym "brzydkim". Sprawdź, czy znajdziesz je też u siebie.

Czytaj też: Inteligencja a znak zodiaku - pięć znaków się wyróżnia

1. Późne wstawanie

Nie bez powodu w filmach geniusze i wybitne jednostki to ci, którzy pracują po nocach. Badania wykazały, że inteligentni ludzie określają się raczej jako nocne marki niż ranne ptaszki. Z bycia nocnymi markami znani są m.in. Winston Churchil czy Karol Darwin.

Reklama

2. Zwlekanie

Prokrastynacja jest nawykiem, który większość z nas uważa za zły i niepotrzebnie stresujący. Większość z nas utożsamia to z lenistwem, ale jest też druga strona medalu. Na przykład Steve Jobs - nie nazwalibyśmy go głupim, czy leniwym, prawda? Ale właśnie on znany był ze zwlekania i odkładania na ostatnią chwilę.

Sprawdź: Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne?

3. Przeklinanie

Zawsze mówiono nam, kiedy byliśmy dziećmi, że klną tylko głupcy, ludzie z nizin społecznych, że to po prostu nieładnie i eleganckiemu człowiekowi nie uchodzi. Jak się okazuje przeklinanie może być domeną osób o zdolnościach językowych. Przynajmniej tak twierdzi dr Timothy Jay, który przeprowadził badanie na ten właśnie temat. Podobno umiejętność przeklinania przekłada się na łatwość przywołania w pamięci różnych słów.

4. Spóźnianie się

O ile spóźnianie się kiepsko o nas świadczy i negatywnie wpływa na nasz wizerunek, ci, którzy są chronicznie spóźnieni, nie spóźniają się, ponieważ są pozbawieni szacunku do innych lub niezorganizowani. Wręcz przeciwnie, często żonglują wieloma zadaniami i robią wiele rzeczy na raz.

5. Bałaganienie

Podobnie jak w przypadku pracujących po nocy, wiele osób wyobraża sobie inteligentną osobę, która siedzi przy nieskazitelnie czystym biurku. Tymczasem badania z University of Minnesota wykazały, że niechlujni ludzie są bardziej kreatywni niż ci, którzy mają ładniejszą i bardziej zorganizowaną przestrzeń. Nieuporządkowane środowisko pracy wydaje się inspirować do działania i otwierać głowę. Natomiast uporządkowane biurka skłaniają nas bardziej do pracy w zgodzie z zasadami i bezpiecznego.

Czytaj też:

Najbardziej ambitne znaki zodiaku - nie odpuszczają, jeśli czegoś chcą

Pięć sposobów na to, by zawsze mieć pieniądze. Babcine triki