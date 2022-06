"Uwaga! Dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". Alerty RCB ostrzegające przed burzami to w zasadzie jedne z najczęstszych komunikatów, jakie otrzymujemy. Zerwane dachy, podtopienia, zalane ulice, połamane drzewa... Z gwałtownymi burzami nie ma żartów - potrafią dać się we znaki i nieraz być przyczyną wielu ludzkich dramatów.

9 czerwca w Polsce przyniósł najaktywniejsze zjawiska burzowe od wielu miesięcy. Taką informacją podzielili się w mediach społecznościowych Polscy Łowcy Burz. Najsilniejsze wyładowania miały miejsce zwłaszcza w południowej części kraju, m.in. w rejonie Nowego Sącza, Tarnowa czy w linii od Bielska-Białej po północy wschód województwa dolnośląskiego.

Sezon na burze w Polsce

Zdjęcie W Polsce błyskawice najczęściej rozświetlają niebo latem - od czerwca do sierpnia / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Polska z pewnością nie należy do najbardziej burzowych miejsc na ziemi - to ze względu na położenie w strefie klimatu umiarkowanego. Błyskawice najczęściej rozświetlają niebo latem, od czerwca do sierpnia. Tak naprawdę sezon na burze rozpoczyna się u nas w kwietniu, ale największa ich aktywność przypada na miesiące od maja do października. Powodem jest silna konwekcja związana z intensywnym nagrzewaniem powierzchni ziemi.

Z kolei najwięcej burz, którym towarzyszy grad, jest odnotowywanych wiosną i wczesnym latem. Więcej słońca oznacza nagrzewanie się podłoża, co powoduje ruchu konwekcyjne i tworzenie chmur Cumulonimbus. W tym samym czasie izoterma 0 st. C Celsjusza znajduje się nisko, co ułatwia proces powstawania gradu.

Mapa burz w Polsce - gdzie występują najczęściej?

Zdjęcie Warto śledzić prognozę pogody, zwłaszcza przed wyprawą w góry czy na plażę / 123RF/PICSEL

Gdzie w Polsce najczęściej występują burze? Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawdopodobieństwo ich występowania rośnie z północnego zachodu na południowy wschód. Z gromadzonych danych wynika, że najwięcej burz występuje w górach i obszarach podgórskich, jak i w pasie wyżyn.

- Większa ilość burz jest konsekwencją ukształtowania terenu, które wymusza tak zwane dynamiczne wynoszenie masy powietrza, które skutkuje łatwiejszym tworzeniem się chmur burzowych. Dla przykładu na stacji meteorologicznej na Kasprowym Wierchu w lipcu obserwuje się średnio 2,5 x więcej dni z burzą niż w Kołobrzegu - informuje IMGW.

Podobnie wygląda sytuacja z występowaniem gradu - najbardziej "sprzyjające" warunki występują w obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Jak zwraca uwagę IMGW, burze z gradem i sam grad często występują w pasie wybrzeża. Powodem są masy powietrza napływające z północy, które są dużo chłodniejsze i mają nisko położony poziom zamarzania.

- Duża zawartość pary wodnej w powietrzu oraz dynamiczne wynoszenie powietrza na pasie nadbrzeżnych wzgórz powoduje występowanie burz. Więcej z nich, w porównaniu na przykład z obszarami Polski nizinnej niesie ze sobą opady gradu - podaje IMGW.

Burza w Tatrach. Tragedia, która wstrząsnęła Polską

Zdjęcie 22 sierpnia 2019 nad Tatrami przeszła tragiczna w skutkach burza / Piotr Korczak/REPORTER / East News

O tym, że burza może być tragiczna w skutkach, przekonaliśmy się już nieraz. Do dziś pamiętamy dramat, jaki rozegrał się w Tatrach trzy lata temu. 22 sierpnia 2019 roku to jedna z najmroczniejszych dat w historii tych gór - przechodząca burza zebrała wówczas śmiertelne żniwo.

W wyniku uderzenia pioruna zginęły 4 osoby, a 157 zostało rannych. Najwięcej ofiar spowodował piorun, który około godziny 13:25 uderzył w skały i łańcuchy nieopodal krzyża na Giewoncie. Porażenia doznali turyści, którzy trzymali się metalowych łańcuchów. Część osób doznała obrażeń w wyniku upadku z dużej wysokości. Zginęły dwie kobiety w wieku 24 i 26 lat oraz dwoje dzieci w wieku 10 lat. Kilkanaście minut przed uderzeniem w Giewont piorun uderzył w rejonie Ciemniaka, w wyniku czego ucierpiał portugalski turysta. Natomiast po słowackiej stronie piorun uderzył w Banówkę - zginął czeski turysta, który spadł w przepaść.

Zdjęcie To była jedna z największych akcji ratunkowych w Tatrach. W wyniku uderzenia pioruna zginęły 4 osoby, a 157 zostało rannych / Pawel Murzyn/East News / East News

Była to największa akcja w historii polskiego ratownictwa górskiego. Życie turystów ratowało wówczas prawie 180 ratowników, w tym 80 z ramienia TOPR. Ranni przez kilka godzin byli transportowani do szpitali śmigłowcami TOPR-u, LPR-u i policji.

Burze w Polsce. Drzewa spadły na obóz harcerski

Zdjęcie Tak wyglądał obóz harcerski po przejściu burzy w miejscowości Suszek / KFP/REPORTER / East News

Inna tragiczna w skutkach burza miała miejsce kilka lat wcześniej. W sierpniu 2017 roku w miejscowości Suszek w powiecie chojnickim (woj. pomorskie) na namioty z harcerzami spadły drzewa. Zginęły wówczas dwie dziewczynki w wieku 12 i 14 lat - na ich namiot przewróciło się drzewo. 20 innych harcerzy zostało rannych - byli przewożeni do szpitali w Gdańsku i Bydgoszczy. Pozostałe 150 osób schroniło się w szkole w miejscowości Nowa Cerkiew. Akcję ratunkową prowadzili strażacy, którym udało się dotrzeć do obozowiska, które "zniknęło" pod zawalonymi drzewami i ich konarami. Ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne, nie było możliwe wykorzystanie śmigłowca.

Burza - jak postępować, gdzie szukać schronienia

Burze będą nam towarzyszyć w najbliższych miesiącach. Jak postępować w czasie nawałnicy? Jeśli planujemy wyprawę w góry czy inne aktywności w plenerze, sprawdzajmy prognozy pogody, a za pomocą aplikacji czy stron internetowych śledźmy, gdzie aktualnie znajduje się burza. Jeśli jednak nas zaskoczy, musimy jak najszybciej poszukać schronienia.

W górach unikajmy przebywania na szczytach i w ich pobliżu. Jeśli jesteśmy na zewnątrz, nie szukajmy schronienia pod pojedynczym drzewem czy słupem.

W czasie burzy nie przebywajmy w wodzie.

Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni i nie mamy gdzie się schować, kucnijmy i trzymajmy zetknięte kolana i kostki. Możemy usiąść na suchym plecaku (skórzanym lub płóciennym) czy torbie. Pod żadnym pozorem nie kładźmy się na ziemi!

Zachowajmy dystans od metalowych przedmiotów i nie dotykajmy ich.

Jeżeli przebywamy w grupie, powinniśmy zachować między sobą kilkumetrowe odległości.

A co z korzystaniem z telefonu komórkowego? Jak informują Łowcy Burz, "telefon komórkowy sam w sobie nie zwiększa szansy na porażenie". Może jednak ulec uszkodzeniu, gdy piorun uderzy blisko nas. Dlatego jeśli nie musimy dzwonić po pomoc, wyłączmy go.

Burza - gdzie dzwonić po pomoc?

Jeśli jednak konieczne będzie wezwanie pomocy, warto mieć zapisane te numery:

Ogólny telefon ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

TOPR / GOPR: 601 100 300

WOPR: 601 100 100

