Burza to zjawisko meteorologiczne, związane z intensywnym rozwojem chmur Cumulonimbus. Charakteryzuje się intensywnym opadem deszczu, gradu lub śniegu, któremu towarzyszą wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny.

Choć burza jest zjawiskiem na swój sposób fascynującym, a według niektórych nawet pięknym to jest ona także niebezpieczna i większość z nas woli przeczekać burzową pogodę w domu. Nie zawsze jest to jednak możliwe, bo burza jest także zjawiskiem gwałtownym i nagłym - może przyjść dosłownie w kilka chwil i zastać nas na spacerze, rowerowej wycieczce lub nad wodą. Te sytuacje są bardzo groźne, bo podczas burz prędkość wiatru osiąga nawet 80 km/h!

Reklama

Mydło smołowe. Hit z zielarskiego za 5 zł!

Naukowcy odkryli sposób na mniej kaloryczny ryż! Wszystko dzięki nauce chemii

Domowy oprysk na mszyce. Ten produkt znajdziesz w lodówce

Katarzyna Bosacka ostrzega! Nieprawidłowości w co trzecim sklepie Właśnie dlatego fraza "gdzie jest burza" jest jedną z najczęściej wpisywanych latem w wyszukiwarkę - nic dziwnego, chcemy czuć się bezpiecznie i zaplanować sobie najbliższe godziny np. podczas weekendowego wypoczynku.

Od jakiegoś czasu w Polsce funkcjonuje system ostrzegania przed burzami, realizowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty w formie sms-ów dostają osoby znajdujące się w zagrożonych regionach kraju. Ostrzegają one również przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zachęcają do zabezpieczenia swojego mienia.

Zobacz również: Nie wchodź do wody, gdy zobaczysz takie fale. Mogą wciągnąć!

Gdzie jest burza? Radar burz pomoże ci ją namierzyć

W sieci nie brakuje także specjalnych, dedykowanych serwisów internetowych, które przedstawiają obecną sytuację burzową w kraju. Są to tzw. radary burzowe, lokalizujące przechodzące właśnie przez kraj burze.

Jak działa radar burzowy? Za pomocą anten przesyła on sygnały radiowe wytwarzane przez burze do systemu. W systemie odkodowywana jest lokalizacja, a dzięki sile sygnału dokładnie widzimy, gdzie obecnie jest burza. Anteny te montowane są na budynkach, w których prowadzona jest rejestracja burz. Montuje się je co najmniej 10 metrów powyżej dachu budynku.

Dzięki sile sygnału możliwe jest dokładne oszacowanie odległości, w jakiej znajduje się w danej chwili wyładowanie atmosferyczne. Zdarzają się oczywiście błędy, ale są one szybko wyłapywane i korygowane - można przyjąć, że dane dotyczące tego, gdzie jest burza w Polsce są zazwyczaj poprawne.

Współczesne radary pozwalają na wykrycie nawet dziesiątek tysięcy burz na minutę! Dane aktualizowane są co 1-5 minut, więc są naprawdę bardzo dokładne i choć zdarzają się oczywiście opóźnienia, to zazwyczaj nie przekraczają one pięciu minut.



Jak samodzielnie obliczyć odległość burzy od nas?

Istnieje też prosty sposób, dzięki któremu każdy z nas może określić odległość burzy w kilometrach. Wystarczy policzyć sekundy od pojawienia się pioruna do grzmotu, który usłyszymy. Każda sekunda to około 340 metrów, więc np. grzmot po 10 sekundach od pojawienia się błyskawicy - 3400 metrów.

Na ten moment w większości regionów Polski wciąż obowiązuje alert burzowy. Możliwe są miejscowe burze o małym i średnim natężeniu. Może spaść do 30 mm deszczu, lokalnie z gradem do 1 cm i wiatrem do 80 km/h.

Zobacz również:

Jackowski mówi, co wydarzy się latem. Wszyscy to odczujemy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne