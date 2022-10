"The Crown" to bez wątpienia jeden z największych hitów w historii Netflixa. Zrealizowana z imponującym rozmachem seria o losach królowej Elżbiety II i jej rodziny zyskała ogromną sympatię widzów i krytyków oraz zdobyła szereg nagród, w tym siedem Złotych Globów i 21 statuetek Emmy. Serial niemal od chwili premiery jest też jednak ostro krytykowany. Najwięcej do zarzucenia scenarzystom mają członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej i osoby z ich otoczenia. Powodem pretensji jest głównie to, iż z powodu tej produkcji ucierpiał wizerunek monarchii.

Ten serial od początku był pełen złośliwych nadużyć, ale od pewnego czasu to stało się wprost nie do zniesienia

Reklama

- grzmiała niedawno królewska biografka Sally Bedell Smith w rozmowie z "The Mail on Sunday".

Krzysztof Jackowski podzielił się nową wizją! "Polska coraz bardziej odsłonięta"

Prawdziwe, bezkompromisowe bez sztucznej koloryzacji. "Polskie żony" na antenie Polsat Cafe!

Dantejskie sceny w polskim samolocie! "Dawać mi tę wódkę!"

Imię żeńskie, które nie kończy się na "a". W Polsce coraz bardziej popularne! Takich zarzutów jest z każdym sezonem coraz więcej. Nadchodząca, piąta seria "The Crown" wywołała oburzenie, choć jeszcze nie trafiła do katalogu Netflixa. Jak donoszą brytyjskie media, w odcinku zatytułowanym "Syndrom królowej Wiktorii" przedstawiony zostanie wątek spisku obecnego króla, a wtedy jeszcze księcia Karola, który ten uknuł rzekomo przeciwko własnej matce. Na początku lat 90. arystokrata miał naciskać, by Elżbieta II abdykowała, ustępując mu miejsca na tronie. Swoje plany książę konsultował podobno z ówczesnym premierem Wielkiej Brytanii, Johnem Majorem. We wspomnianym odcinku pojawią się też ponoć sceny ukazujące pogardliwy stosunek polityka do członków rodziny królewskiej. Cytowane przez "Daily Mail" źródła potępiły twórców serii za "szerzenie okrutnych kłamstw", co jest "szczególnie szokujące" w obliczu niedawnej śmierci monarchini.

To są po prostu monstrualne brednie

- skwitował przyjaciel króla Jonathan Dimbleby.

Zobacz również: Wujek króla Karola III był pedofilem?

Były premier Wielkiej Brytanii skrytykował "The Crown". Mocne słowa!

Do tych rewelacji odniósł się również sam John Major. Rzecznik byłego premiera zapewnił, że wydarzenia opowiedziane w serialu stanowią wytwór wyobraźni scenarzystów i nie mają nic wspólnego z prawdą, a on sam nie został poproszony o konsultację w sprawie opowiadanych na ekranie zdarzeń.

Nigdy nie było żadnej dyskusji między sir Johnem a ówczesnym księciem Walii na temat ewentualnej abdykacji zmarłej królowej Elżbiety II. Jak zapewne wiecie, dyskusje między monarchą a premierem są tajne i całkowicie prywatne, a dla sir Johna zawsze takimi pozostaną. Tego rodzaju sceny powinny być postrzegane jako szkodliwa i złośliwie wykreowana fikcja, bo tym właśnie są. To nic innego, jak stek bzdur

- powiedział rzecznik Majora.

Nowy sezon "The Crown" zadebiutuje na Netfliksie już 9 listopada.

Zobacz również:

Brytyjska rodzina królewska zdobyła się na niezwykły gest!