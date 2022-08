Deszcz jest potrzebny do tego, by w lesie można było znaleźć wiele gatunków grzybów różnej maści. Na ten moment jest z nimi ciężko i to w całej Polsce

mówi Michał Dziurzyński miłośnik grzybów i jeden z administratorów strony na Facebooku "Grzyby, grzybiarze, grzybobranie".