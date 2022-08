Seniorzy to grupa społeczna, która w Polsce nie może poszczycić się zbyt wysokimi dochodami. Z tego względu zależy im na poczynieniu możliwie jak największych oszczędności. Pomoże w tym korzystanie ze zniżek i ulg skierowanych do emerytów. Jest ich sporo.

Zniżki dla emerytów - ulga na opłatę RTV

Osoby powyżej 60 roku życia z ustalonym prawem do emerytury mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia z opłaty RTV, która wynosi 24,50 zł miesięcznie za jeden odbiornik telewizyjny lub radiowy. Istnieje jednak warunek - miesięczny dochód emeryta nie może przekroczyć połowy przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W 2022 r. zgodnie z danymi GUS jest to maksymalnie 2840,78 zł brutto.

Warto jednak wspomnieć, że seniorzy, którzy przekroczyli 75. rok życia, są zwolnieni z opłat RTV bez względu na wysokość dochodów.

Bezpłatne leki dla seniorów

Osoby powyżej 75 roku życia mogą otrzymać w aptece bezpłatne leki na tzw. choroby wieku podeszłego. Muszą jednak posiadać aktualną receptę wypisaną przez lekarza lub uprawnioną do tego pielęgniarkę.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia ( https://75plus.mz.gov.pl/ ) i jak twierdzą jego przedstawiciele, każdego roku się wydłuża.

Zdjęcie Seniorzy powyżej 75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych leków, pod warunkiem że znajdują się one na liście 100 proc. refundacji Ministerstwa Zdrowia / 123RF/PICSEL

Zniżki dla emerytów w MPK i PKP

Minimalny wiek uprawniający do bezpłatnych przejazdów MPK uzależniony jest od uchwały przyjętej przez miasto. Dla przykładu w Krakowie biletów w autobusach i tramwajach nie muszą kasować seniorzy powyżej 70. roku życia, natomiast we Wrocławiu już powyżej 60. roku życia. Wystarczy, że w czasie kontroli pokażą dokument potwierdzający ich wiek.

PKP informuje natomiast, że emeryci mają prawo do 2 przejazdów w roku z uwzględnieniem zniżki w wysokości 37 proc. Obowiązuje ona na trasach dowolnego przewoźnika w II klasie. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do niej.

Ryczałt energetyczny

Jak podaje ZUS, z tej ulgi mogą skorzystać tylko niektórzy emeryci i renciści. Należą do nich:

kombatanci,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowcy po takich osobach

Przysługuje im ryczałt energetyczny w wysokości 50 proc. naliczanych zgodnie z taryfą opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną wykorzystywaną w gospodarstwie domowym.

Darmowy paszport dla seniora

Bezpłatne wyrobienie tego dokumentu możliwe jest po skończeniu 70 lat. Młodszym emerytom i rencistom przysługuje natomiast zniżka w wysokości 50 proc.

Zdjęcie Zniżki dla emerytów obejmują również możliwość wyrobienia bezpłatnego lub o połowę tańszego paszportu / 123RF/PICSEL

Emerytura bez podatku

Według aktualnych przepisów zwolnieni z obowiązku podatkowego są seniorzy, których emerytura nie przekracza 2500 zł brutto. Jest to spory wzrost progu względem ubiegłego roku, gdy było to maksymalnie 2090 zł brutto.

Dodatkowo osoby w wieku emerytalnym, które nie decydują się na pobieranie świadczenia, ponieważ chcą dalej pozostać aktywne zawodowo, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi. Są one zwolnione z konieczności płacenia podatku dochodowego na czas nieokreślony, pod warunkiem że ich roczny zarobek nie przekroczy 115 528 zł. Jest to tzw. PIT 0. W innym przypadku będą zmuszone do rozliczenia z urzędem skarbowym, ale jedynie z nadwyżki.

Ulga ta przysługuje osobom w wieku emerytalnym, które są zatrudnione na umowie o pracę, umowie zleceniu lub prowadzą własną działalność gospodarczą na podatku liniowym, ryczałcie lub skali podatkowej.

Ogólnopolska Karta Seniora 2022

Każda osoba po ukończeniu 60 roku życia może złożyć wniosek o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora. Upoważnia ona do korzystania z wielu zniżek w ponad 2500 punktów w całej Polsce. Obejmują one m.in.:

niektóre przychodnie i gabinety lekarskie,

sanatoria, uzdrowiska,

instytucje kultury,

usługi remontowe

itp.

Aby otrzymać kartę seniora, wystarczy wypełnić i przesłać wniosek. Żadne opłaty nie są wymagane.

Dodatkowe środki finansowe dla emerytów

Seniorzy w Polsce mogą liczyć nie tylko na ulgi dla emerytów, ale również dodatkowe środki finansowe. Zalicza się do nich nie tylko wypłacaną raz w roku 13. i 14. emeryturę, ale również dodatek osłonowy czy świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniorów .

Warto zapoznać się z zasadami przyznawania tych świadczeń i złożyć wniosek o ich wypłatę. Z pewnością pomoże to w dopięciu domowego budżetu wielu seniorów.

