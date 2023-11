Temat studniówkowych kosztów wraca co roku jak bumerang. Impreza, którą w wielu przypadkach planować zaczyna się już wraz z pierwszymi dniami w nowej szkole, dla niektórych niedługo stanie się faktem. Faktem, który w wielu przypadkach mocno nadszarpnie jednak rodzinny budżet. Impreza, która niegdyś była jedynie szkolną dyskoteką, dziś pretenduje bowiem do miana prawdziwego wesela. A ceny rosną.

Studniówka 2024: kiedy? Przyszli maturzyści i ich rodzice już szykują portfele

Wraz z nadejściem nowego roku rozpocznie się istny, studniówkowy szał. Tradycyjna impreza, której nazwa nawiązuje do okazji, z której się odbywa, ma miejsce na około 100 dni przed maturą. Najczęściej ma więc miejsce na przełomie stycznia i lutego. Same przygotowania do tego wydarzenia rozpoczynają się jednak znacznie wcześniej.

Reklama

Wielu licealistów oraz ich rodziców o studniówce słyszy już w trakcie pierwszej wywiadówki w nowej szkole. Wkrótce rozpoczyna się szukanie odpowiedniego lokalu i oprawy muzycznej, a tuż przed samym wydarzeniem maturzyści myślą o idealnych kreacjach czy fryzurach i makijażu. Kiedyś za udział w studniówce przyszło zapłacić około 300 złotych. Dziś ta kwota w wielu przypadkach jest znacznie wyższa, a niektórzy już teraz załamują nad nią ręce.

Płacą i płaczą. Ceny studniówek znów rosną. "Marnowanie kasy"

"Studniówki są strasznie drogie, niewarte takich pieniędzy i dla mnie to marnowanie kasy na jeden dzień imprezy szkolnej, na której z igły robi się widły" - czytamy w jednym z wpisów na platformie X. Jak się okazuje, w niektórych lokalach rezerwacje przyjmowane są już na... 2027 rok - donosi serwis eska.pl. Tylko w Krakowie cena "za talerzyk" w lokalach to około 300 złotych za osobę. Do tej kwoty doliczyć należy również miejsce dla osoby towarzyszącej, a kolejno za kreację - sukienkę czy garnitur oraz ewentualną wizytę u fryzjera, czy kosmetyczki.

Zdjęcie Studniówki to obecnie wielkie imprezy przypominające wesela / Wojciech Wojtkielewicz / East News

W wielu przypadkach ceny studniówki rodzą klasowe konflikty. "U nas kłócą się o studniówkę, że wychodzi za drogo. Dostaliśmy dwie propozycje, przy czym w jednej jedna klasa siedziałaby oddzielnie, a wszyscy bylibyśmy ściśnięci. Rada rodziców oferowała DJ-a za 11 tys. zł, laska z mojej klasy za 7 tys. zł, a mój znajomy za 3 tys. zł" - pisze na platformie X jeden z licealistów.

"Ja płaciłam 700 zł za osobę i jeżeli chodzi o to, co w tej cenie było, uważam, że wyszło za drogo. Praktycznie żadnych dekoracji. Najwięcej wyszło za salę bo w sumie 50 tys. zł i przez to tyle płaciliśmy. W tej cenie nawet alkoholu nie było" - dodaje jedna z internautek. "Ja płacę 450 zł za osobę, a za parę 650 zł, ale widziałam, że niektórzy płacą nawet 800 zł" - twierdzi inna maturzystka.

Zobacz również: Apel matki w sprawie studniówek: „Na litość, niech ktoś powie temu stop”

Studniówka 2024 rekordowo droga? "Nie wypłacę się"

W sieci już teraz pojawiają się głosy o tym, że studniówka 2024 będzie rekordowo droga. Niektórzy maturzyści mają zapłacić za jedną osobę nawet 1 tys. zł. "Już moja studniówka podrożała do 1000 zł za osobę. Co jest nie tak z moją szkołą" - zastanawia się jedna z maturzystek.