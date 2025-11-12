Ściółkowanie odwrotne to jedna z nowszych, a zarazem mniej znanych technik uprawy roślin w ogrodzie, która zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Popularność zdobywa zwłaszcza w ogrodach ekologicznych. Choć nazwa może brzmieć zagadkowo, metoda ma proste założenia i przynosi duże korzyści.

Spis treści: Czym jest ściółkowanie odwrotne? Na czym polega ściółkowanie odwrotne? Instrukcja krok po kroku Zalety ściółkowania odwrotnego Jakie rośliny najbardziej polubią ogrodniczą nowinkę?

Czym jest ściółkowanie odwrotne?

Tradycyjne ściółkowanie (mulczowanie) polega na rozkładaniu warstwy materiału organicznego (np. kory, słomy, liści) na powierzchni gleby wokół roślin. To jeden z najprostszych sposobów na:

ograniczenie parowania wody,

zahamowania rozwoju chwastów,

powstrzymania erozji gleby;

zabezpieczenie systemu korzeniowego przed mrozem.

Natomiast ściółkowanie odwrotne jest metodą, w której ściółkę umieszcza się pod warstwą gleby. Choć jego wykonanie nie jest skomplikowane, należy przestrzegać kilku zasad, aby nie zaszkodzić uprawom.

Ściółkowanie gleby to jeden z najważniejszych zabiegów chroniących rośliny 123RF/PICSEL

Na czym polega ściółkowanie odwrotne? Instrukcja krok po kroku

Przeprowadzenie ściółkowania odwrotnego nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani dużych nakładów pracy. W końcu zmienia się przede wszystkim kolejność, a nie fundamenty tego zabiegu.

Po pierwsze, należy właściwie przygotować stanowisko. Gleba wokół roślin powinna być odchwaszczona i delikatnie spulchniona. Następnie przychodzi moment na równomierne rozłożenie ściółki przy użyciu wybranych materiałów (np. igliwia, kory, skoszonej trawy, liści, rozdrobnionej słomy). Warstwa powinna mieć około 3 centymetry grubości. Tak przygotowaną ściółkę należy przysypać warstwą luźnej ziemi (3-5 centymetrów grubości). Nie należy jej ubijać, aby podłoże zachowało napowietrzenie. Na koniec nie zapominajmy o umiarkowanym podlewaniu.

Zalety ściółkowania odwrotnego

Wśród atutów tego rozwiązania na prowadzenie wysuwa się lepsze zatrzymywanie wilgoci. Materia organiczna pod ziemią działa jak gąbka, hamując procesy parowania wody i chroniąc ogród przed przesuszeniem gleby.

Dodatkowo rozkładająca się ściółka dostarcza próchnicę i niezbędne mikroelementy, co skutkuje poprawą struktury podłoża. Takie postępowanie w ogrodzie jest korzystne niezależnie od pory roku. Latem chroni ziemię przed przegrzaniem, zimą - przed działaniem niskim temperatur, które bywają dla korzeni roślin bardzo niebezpieczne. Wykonane w ten sposób ściółkowanie sprawia, że warstwa organiczna dłużej i bardziej stopniowo uwalnia składniki odżywcze, a to z kolei przekłada się na ograniczenie nawożenia syntetycznymi preparatami.

Jakie rośliny najbardziej polubią ogrodniczą nowinkę?

Technika doskonale sprawdzi się w ogrodach warzywnych. Procedura sprzyja szczególnie pomidorom, ogórkom oraz papryce. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ściółkować rośliny na rabatach ozdobnych. Docenią ją okazy o delikatnych korzeniach i dużym zapotrzebowaniu na wodę oraz podtrzymywanie wilgotności. Podobnie jest w przypadku krzewów owocowych, zwłaszcza borówek, malin i aronii.

