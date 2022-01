W Chinach od 1912 roku obowiązuje kalendarz gregoriański. Mimo to, niektóre tradycje pochodzące z okresu, gdy czas odmierzono zgodnie z kalendarzem chińskim, nadal cieszą się tam dużą popularnością.

Chińczycy wiernie obchodzą niektóre ze świąt wyliczanych zgodnie z sześćdziesięcioletnimi cyklami. Chiński Nowy Rok celebrują wyjątkowo hucznie.

celebrują wyjątkowo hucznie. Dwutygodniowe fetowanie traktują symbolicznie - nie zmieniają wówczas kalendarzy, ale przygotowują się na nadejście przemian, które kształtuje kosmiczna energia. Spotkają się, by uczcić nadejście nowego patrona - kolejnego z 12 znaków w chińskim zodiaku.

Chiński Nowy Rok: Tak Chińczycy celebrują nadchodzące zmiany

Nowy Rok w Chinach obchodzony jest zgodnie z kalendarzem księżycowym, w konsekwencji to święto ruchome, przypadające pomiędzy 21 stycznia a 20 lutego. Chiński Nowy Rok - mimo zimowej pory obchodów - nazywany jest również Świętem Wiosny.

To najważniejsza uroczystość w Chinach, do której mieszkańcy przygotowuję się tygodniami - przyrządzając przysmaki i ustrajając domy czerwonymi znakami "fu", które według wierzeń mają przynieść szczęście i dobrobyt. Chiński Nowy Rok poprzedza wigilia Nowego Roku - do złudzenia przypominająca znaną nam wigilię Bożego Narodzenia. Chińczycy od rana przygotowują tradycyjne posiłki - koniecznie pierożki jiaozi i wręczają sobie prezenty.

Chiński Nory Rok trwa tradycyjnie piętnaście dni. Pierwsze siedem dni chińskiego Nowego Roku są dniami wolnymi od pracy. Wówczas ulicami miast przechadzają się kolorowe parady. Trwają pokazy fajerwerków i sztucznych ogni, a także tradycyjne tańce lwów. Mieszkańcy bawią się przy głośnym akompaniamencie bębnów.

Kolorowe parady to jednak dopiero początek świętowania. W kolejnych dniach Chińczycy zwyczajowo odwiedzają krewnych, znajomych i przyjaciół. Bez względu na to, jak dużą odległość muszą pokonać, wracają do domów rodzinnych na święta. Kilkunastodniowy okres fetowania zamyka tradycyjne Święto Latarni - uroczystość zawsze przypada w pierwszą pełnię księżycowego Nowego Roku, tym samym symbolizując jedność i doskonałość nadchodzącego czasu.

W tym roku obchody będą wyjątkowo huczne. Żegnamy bowiem ciężki czas, którego patronem był znak Wołu i witamy energetycznego, odważnego Tygrysa. Co to oznacza?

Chiński Nory Rok 2022: Co trzeba wiedzieć?

Chiński Nowy Rok rozpocznie się 1 lutego 2022 roku i potrwa do 21 stycznia 2023 roku. Według starożytnych tradycji każdy kolejny rok ma przypisane zwierzę, którego energia ma wpływać na nasze życie i kształtować decyzje ludzi. Wszystkich zwierząt jest 12, a to oznacza, że co 12 lat powraca ten sam patron i odnawia się ta sama kosmiczna energia.

Rok 2022 upłynie pod znakiem zodiakalnego Tygrysa. Chińskie znaki zodiaku są określane według lat, a nie miesięcy. W konsekwencji wszystkie dzieci urodzone w 2022 roku będą właśnie spod znaku Tygrysa.

Znak zodiaku - według wierzeń - ma wpłynąć na charakter dziecka i jego nastawienie do świata. Na Nowy Rok Chińczycy przygotowują dla swoich pociech buty i czapki z motywem tygrysa, chcąc w ten sposób "zjednać" sobie kosmiczną energię znaku.

Osoby urodzone pod znakiem Tygrysa. Jaki będzie dla nich nadchodzący rok?

Tygrysy urodziły się w latach: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Według kosmicznej energii, która kształtuje ich charakter, to osoby niezwykle odważne i pewne siebie. Dobrze czują się rywalizując i chętnie podejmują wyzwania. Ich bezkompromisowe podejście do świata sprawia, że często osiągają sukces. Tygrysy są nieposkromione, ale czasami bark im empatii. To osoby, którymi rządzi chciwość. Często bywają zbyt porywcze.

Według chińskiej astrologii osoby, które urodziły się w znaku Tygrysa, powinny w roku 2022 mieć się na baczności. Mimo że zodiakalnym patronem następnych miesięcy jest ich znak, nadchodzi dla nich trudny czas. Chińczycy, aby powstrzymać zagrożenie, dekorują swoje pomieszczenia podobizną Tygrysa.

Rok Tygrysa: Czego możemy się spodziewać?

Zodiakalny opiekun roku wpływa nie tylko na osoby urodzone w latach, którym patronował, ale także na inne znaki. Wytycza kierunek zmian i kształtuje energię, która będzie wpływała na życie ludzi przez następne miesiące. Zgodnie z chińskimi wierzeniami w nadchodzącym roku Tygrysa szczególnie cenionymi cechami staną się: odwaga i otwartość. Rok Tygrysa służy podejmowaniu nowych wyzwań i osiąganiu wytyczonych celów. Będzie oddechem po niezwykle trudnym i skomplikowanym, poprzednim roku 2021, który upłynął pod znakiem Wołu.

Rok Tygrysa 2022 będzie czasem wielkich przełomów i kreatywnych doświadczeń. Osoby, które wierzą w swoje możliwości, osiągną sukces i wzniosą się na wyżyny. Ludzie, którzy nie boją się podejmować ryzyka, będą w tym roku świętować sukcesy. Pozostali powinni mieć się na baczności. Tygrys nie sprzyja gromadzeniu majątku. Niektóre znaki mogą borykać się więc z problemami finansowymi. Gwiazdy ostrzegają przed nagłą utratą majątków.

Chińskimi znakami, które w Chińskim Roku 2022 rozkwitną, są: Szczur, Koza, Kogut, Pies.

Chińskimi znakami, które w Chińskim Roku 2022 mogą spotkać niepowodzenia, są: Małpa, Wąż, Zając.

