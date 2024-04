Uwaga na mroźne noce

Tegoroczny kwiecień doskonale odzwierciedla popularne przysłowie, w którym mowa, że w tym miesiącu zazwyczaj jest trochę zimy i trochę lata. Kiedy już się wydawało, że wiosna na dobre zagościła w naszym kraju, o czym świadczyły słoneczne dni i bardzo wysoka temperatura, nadeszło załamanie pogody.

IMGW przewiduje, że jeszcze przez kilka najbliższych dni dominować będzie chłodna aura, często z nocnymi przymrozkami i opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami nawet śniegu.

W poniedziałek, zwłaszcza w północnej połowie kraju oraz na krańcach południowych, występować będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami nawet śniegu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 4 st. C. do 9 st. C.

Jeszcze przez kilka najbliższych dni będzie zimno i deszczowo 123RF/PICSEL

Noc z poniedziałku na wtorek będzie bardzo zimna. Termometry wskażą 4 kreski poniżej zera. We wtorek w ciągu dnia na południu kraju gdzieniegdzie pojawi się słońce. W centrum i na północy Polski może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 st. C. na północy do 14 st. C na południowym wschodzie.

W środę brzydka pogoda nadal się utrzyma - padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg i to okresami nawet dość intensywnie. Termometry maksymalnie pokażą od 5 do 13 kresek na plusie, a obszarach podgórskich Sudetów będzie jedynie około 2 st. C.

W czwartek pod względem pogody bez większych zmian - duże zachmurzenie, opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a temperatura maksymalna od 5 st. C. do 11 st. C.

Wszystko wskazuje na to, że od najbliższego weekendu pogoda zdecydowanie się poprawi Picsel 123RF/PICSEL

Od piątku wreszcie zrobi się cieplej

Od piątku zacznie się od zachodu ocieplać - na północnym wschodzie od 5°C do 9°C, na pozostałym obszarze kraju od 10 st. C. do 13 st. C. Przeważać będzie zachmurzenie duże i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu - czytamy na imgw.pl.

W sobotę pogoda będzie jeszcze lepsza - dużo słońca i przewaga pogodnego nieba. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 14 st. C. do 19 st. C. Nieco chłodniej będzie nad samym morzem - tam termometry wskażą od 11 st. C. do 15 st. C. Niedziela także będzie pogodna z temperaturą od 19 st. C. do 23 st. C.

