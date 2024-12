Od 2025 roku osoby po stracie współmałżonka będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w postaci renty wdowiej. Jest to nowa forma wsparcia, która pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Choć nowe przepisy budzą nadzieje na poprawę sytuacji materialnej wielu owdowiałych osób , renta wdowia trafi jedynie do seniorów spełniających konkretne kryteria.

Świadczenie to skierowane jest do kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku życia, którzy:

Jednym z głównych punktów krytyki są wymagania wiekowe. Seniorzy podnoszą, że wykluczają one osoby młodsze, które również mogą znaleźć się w trudnej sytuacji po stracie współmałżonka. Wprowadzenie minimalnego wieku - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - budzi sprzeciw, a seniorzy apelują o szerszy dostęp do świadczenia.



Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski odniósł się do tych wątpliwości, zapowiadając możliwość zmian w przyszłości. Rząd ma rozważyć podwyższenie udziału drugiego świadczenia do 50% w 2028 roku oraz dyskutować nad innymi aspektami programu. W obecnym kształcie świadczenie wynosi 15% podstawowego świadczenia, z planowanym wzrostem do 25% w 2027 roku.