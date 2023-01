Tylko do 15 listopada 2022 roku w Polsce odnotowano 22 zdarzenia, w których podczas podróży taksówką zostały wykorzystane kobiety. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku jest to aż o 8 zdarzeń tego typu więcej. Dane te ukazują jedynie sytuacje zgłoszone i zakwalifikowane jako czyny stwierdzone. W rzeczywistości o wielu podobnych przestępstwach organy ścigania mogły nie zostać powiadomione. Coraz większa rzesza osób ma więc uzasadnione obawy podczas samotnej podróży taksówką. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas takiego przejazdu?

Przestępstwa seksualne w przewozach na aplikację. Kontrole z zatrważającymi danymi

Życie i styl Po wejściu do taksówki dotknij palcami szybę. Ten patent może cię uratować Kilka tygodni temu policjanci w większych polskich miastach skontrolowali kierowców, świadczących przewozy osób zamawiane za pomocą aplikacji. Funkcjonariusze, Straż Graniczna i inspektorzy ITD wzięli pod lupę setki samochodów. Ostateczne wyniki tych kontroli są wręcz zatrważające.

Tylko w Warszawie na 1098 skontrolowanych kierowców aż 114 nie miało wymaganych prawem licencji na przewóz osób, a 65 nie miało nawet prawa jazdy. 44 osoby miały taki dokument, jednak był on fałszywy. Pięć osób prowadziło samochód w stanie nietrzeźwości, zaś dwie były pod wpływem środków odurzających.

Reklama

Podobna, masowa akcja odbyła się w stolicy Małopolski. Służby sprawdziły setki samochodów, nakładając jednocześnie dziesiątki mandatów. Zbadano trzeźwość 718 kierowców taksówek. Jeden z nich był nietrzeźwy. Co więcej, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który nie tylko udawał taksówkarza, nie będąc uprawnionym do przewozu osób, ale również nie miał licencji i nie posiadał uprawnień do kierowania. Był pod wpływem środków odurzających i miał przy sobie mefedron. Ta akcja była początkiem dalszych działań.

Zdjęcie Policjanci skontrolowali kierowców "na aplikację". Wyniki zatrważają / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Dziecko zjadło bułkę za 33 grosze. Do Biedronki przyjechała policja!

Jak zadbać o bezpieczeństwo w taksówce? Policjanci radzą

Korzystanie z taksówek jest jednym z łatwiejszych sposobów na przemieszczanie się po mieście. Szczególnie popularne są obecnie usługi przewozu osób "na aplikację", gdzie kilka kliknięć na ekranie smartfona pozwala określić dokładną lokalizację, do której chcemy dotrzeć, a także czas, w jakim się tam znajdziemy lub moment, w którym samochód podjedzie, aby nas odebrać. Niestety podobne przewozy wiążą się również z dużym niebezpieczeństwem.

W ostatnim czasie coraz częściej słychać było o kradzieżach, napadach czy atakach na tle seksualnym, jakich dopuszczali się kierowcy. Szczególnie narażone na tego typu niebezpieczne sytuacje są młode kobiety. Komenda Stołeczna Policji postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, ruszając z kampanią społeczną pod hasłem "Świadomość", w której przypomina zasady, o jakich należy pamiętać, wsiadając do taksówki.

"Zadaniem kampanii jest przede wszystkim świadomość zagrożeń, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć występowanie sytuacji niebezpiecznych w trakcie korzystania z przejazdów ‘na aplikację’"- podkreśla nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Zobacz również: Nowa metoda oszustów. Podszywają się pod Netflix i wysyłają wiadomości do użytkowników

Zdjęcie Szczególnie popularne są obecnie usługi przewozu osób „na aplikację” / 123RF/PICSEL

Zrób to tuż po wejściu do taksówki. Później sobie podziękujesz

W ramach akcji "Świadomość", której celem jest ograniczenie liczby przestępstw, których ofiarami padają młode kobiety, powstał specjalny film. W nim policjantki służące w oddziale prewencji wskazały kilka podstawowych zasad, o których należy bezwzględnie pamiętać tuż po wejściu do samochodu zamówionego przez aplikację.

Podstawą powinno być sprawdzenie, czy pojazd posiada właściwe oznakowanie. Co więcej, zanim wsiądziemy do taksówki, upewnijmy się, że samochód jest tym, który został wskazany w aplikacji. Tuż po wejściu do auta warto także sprawdzić profil kierowcy i upewnić się, iż jest to ten sam człowiek, który wskazała aplikacja.

Policjantki podkreślają, aby nie bać się poprosić o zmniejszenie temperatury, która może wywołać senność. Pamiętajmy, że samodzielnie również możemy lekko uchylić szybę. Co ważne, funkcjonariuszki jasno wskazują, iż nie mamy obowiązku odpowiadać na pytania kierowcy. "Przez cały czas możesz rozmawiać ze znajomą" - wskazuje policjantka. Warto również udostępnić trasę przejazdu zaufanej osobie. Wówczas będzie ona mogła na żywo śledzić miejsce, w którym się znajdujemy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości - reagować.

"Pamiętaj, na każdym etapie przejazdu możesz zrezygnować z usługi przewozu. W razie zagrożenia nie zastanawiaj się. Zatelefonuj pod numer alarmowy 112" - podkreślają funkcjonariuszki.

Zobacz również: Zmiany w paszportach 2023. Jak wyrobić paszport i ile to kosztuje? Nowe zasady