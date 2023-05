Cud rozmnożenia hostii

Parafia świętego Tomasza w Thomaston w stanie Connectic. 5 marca na mszy sprawowanej o 10 przed południem jednemu ze świeckich szafarzy udzielającemu wiernym komunii świętej zabrakło hostii. Mężczyzna zgłosił ten fakt księdzu. Jednak niebawem ze zdziwieniem zauważył, że cyborium samoczynnie wypełniło się komunikantami. “Bóg powielił się w cyborium" - relacjonował proboszcz wiernym pod koniec mszy świętej.



Zobacz również: Komunia święta w PRL. Jak to było?

Reklama

Zmieszany ksiądz informuje wiernych

Odprawiający mszę świętą proboszcz na koniec poinformował wiernych, o tym co wydarzyło się przed chwilą. Jego świadectwo zostało nagrane i można obejrzeć je w sieci w serwisie YouTube (prezentujemy je poniżej). Widać na nim wahanie księdza, gdy przez chwilę rozważa, czy powinien powiedzieć o tym uczestniczącym w eucharystii wiernym, po czym rozpoczyna zmieszany słowami:

Coś się wydarzyło...właściwie trudno o tym mówić. Bóg działa. To zabawne, jak Bóg działa w dziwny, tajemniczy sposób. Joseph Crowley

Po czym Joseph Crowley opisuje całe zdarzenie. Na koniec dodaje, że:

“To naprawdę, naprawdę świetne, że Bóg robi takie rzeczy. I to naprawdę świetne, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, co zrobił. I to właśnie stało się dzisiaj [...] Podczas cudu eucharystii doświadczyliśmy jeszcze większego cudu".

Zebrani w kościele parafianie zareagowali na słowa księdza brawami, który także zaczął klaskać.



Zobacz również: Skandaliczne zachowanie na Mszy Św. Tego dopuścił się nastolatek w Kielcach

Wideo youtube

Watykan bada sprawę

Joseph Crowley poinformował o tym archidiecezję w Hartford, która zgromadziła wymaganą dokumentację i przesłała zgłoszenie do Watykanu. 15 marca Katolicja Agencja Prasowa poinformowała, że na zlecenie Stolicy Apostolskiej Dykasteria Nauki Wiary zajmie się zbadaniem sprawy. Świadkami cudu było wiele osób, których zeznania ocenią teologowie z Watykanu. Zdaniem specjalistów będzie sprawdzenie, czy rzeczywiście miał miejsce cud eucharystyczny.