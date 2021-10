Do podjęcia aktywności fizycznej motywować nas mogą rozmaite czynniki. Podczas gdy jednych kusi wizja szczupłego i wyrzeźbionego ciała, inni wysiłek traktują jako remedium na stres i obniżone samopoczucie.

Jak dowiedli autorzy nowego badania naukowego, najskuteczniejszą motywacją do ćwiczeń nie jest obietnica smukłej sylwetki czy nawet chęć uniknięcia stygmatyzacji, z jaką mierzą się otyli, ale strach przed drastycznym pogorszeniem stanu zdrowia i śmiercią.

Co najbardziej motywuje nas do regularnej aktywności fizycznej?

Zespół naukowców z University of Waterloo w Kanadzie przeprowadził eksperyment z udziałem 669 osób. Uczestników poproszono o ocenę skuteczności pięciu różnych komunikatów mających na celu zachęcenie ich do podjęcia aktywności fizycznej. Komunikaty te nawiązywały do innych form motywacji.

Zdjęcie Co najbardziej motywuje nas do regularnej aktywności fizycznej? Jak się okazuje nie jest to chęć pozbycia się kilogramów / 123RF/PICSEL

Pierwszy odnosił się do czynników ekonomicznych - badanych poinformowano bowiem, że rezygnacja obywateli z aktywności fizycznej powoduje duże straty dla państwowej gospodarki, generując koszty w wysokości 6,8 miliarda dolarów rocznie. Środki te przeznaczane są m.in. na pokrycie kosztów leczenia schorzeń będących następstwem siedzącego trybu życia i niewystarczającej ilości ruchu.

Drugi komunikat alarmował, iż jedna czwarta mieszkańców Kanady cierpi na otyłość kliniczną, natomiast trzeci odwoływał się do cytatu organizacji Canadian Obesity Network: "Piętnowanie otyłych ludzi jest porównywalne z dyskryminacją rasową". Kolejne dwa komunikaty przestrzegały uczestników przed poważnymi chorobami i przedwczesną śmiercią.

Strach przed śmiercią motywuje nas do ćwiczeń?

Okazało się, że to właśnie ostatni rodzaj motywacji przemówił do wyobraźni badanych, którzy w większości zadeklarowali, iż podjęliby aktywność fizyczną z obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia i zgonem.

Nasze odkrycia pokazują, że lęk przed poważnymi schorzeniami i przedwczesną śmiercią skuteczniej motywuje ludzi do zmiany stylu życia na bardziej aktywny aniżeli groźba napiętnowania czy poniesienia strat przez państwową służbę zdrowia. Strach jest najbardziej efektywną techniką zmiany zachowań konkludują autorzy badania.

Zdjęcie Badania pokazały, że większość osób ćwiczy, ponieważ chce długo cieszyć się dobrą formą / 123RF/PICSEL



