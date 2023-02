11 lutego 2013 roku Benedykt XVI ogłosił całemu światu rezygnację z urzędu papieża. 12 marca rozpoczęło się konklawe, którego zadaniem był wybór nowej głowy Kościoła. Na ten nie trzeba było długo czekać. 13 marca 2013 roku ogromny tłum i miliony ludzi na całym świecie śledzący transmisję z Placu Świętego Piotra w Rzymie zauważył wydobywający się z komina nad Kaplicą Sykstyńską biały dom.

"Habemus Papam" - wygłosił niedługo później z balkonu Bazyliki św. Piotra kardynał Louis Tauran. 266. z kolei papieżem został Jorge Maria Bergoglio. Przyjął imię, jakiego dotąd nie posiadał żaden z papieży - Franciszek. Wybrał je nieprzypadkowo. Towarzyszyło mu bowiem pragnienie zajmowania się biednymi na wzór św. Franciszka z Asyżu. Wraz z wyborem na Stolicę Piotrową Jorge Maria Bergoglio został pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej.

Reklama

Zdjęcie Franciszek został 266. papieżem z kolei / ANDREAS SOLARO / AFP

Zobacz również: Objawienia z Trevignano Romano. To tam Matka Boska ostrzegła wiernych!

"Zdrowaś Maryjo" w intencji papieża. Powstała nietypowa akcja

13 marca 2023 roku papież Franciszek będzie świętował 10-lecie swojego pontyfikatu. Z tej okazji tworzący Synod Cyfrowy misjonarze cyfrowi wpadli na nietypowy pomysł. Zachęcają wiernych do modlitwy jednego lub kilku "Zdrowaś Maryjo" w intencji papieża. Osoby, które zadeklarują modlitwę mogą kolejno zaznaczyć to na specjalnej mapie internetowej. Wówczas zapali się na niej wirtualna świeca.

Nagły apel Aidy do Polaków! Pod wpisem ogromne poruszenie

W takim stroju poszła na studniówkę. Metamorfoza nauczycielki poraża!

Zwykła alergia czy rak? Kiedy plamy na skórze powinny nas zaniepokoić?

Papież Leon III miał wstrząsającą wizję. Watykan woli o tym milczeć Strona internetowa akcji to: www.decimus-annus.org. W formularzu wystarczy zadeklarować liczbę odmówionych w intencji papieża modlitw. Swoje duchowe wsparcie można zgłosić do 13 marca, czyli dnia rocznicy wyboru Franciszka. Po tym dniu mapa pełna wirtualnych świec, które symbolizują odmówione w jego intencji "Zdrowaś Maryjo", trafi do Ojca Świętego.

"Posługa Piotrowa jest wielką łaską, którą Jezus obdarzył swój Kościół i powinniśmy być za nią zawsze wdzięczni. Dlatego nasza modlitwa jest najlepszym darem, aby Bóg podtrzymywał w służbie tego, którego wybrał do tej posługi, bo na tej skale buduje swój Kościół w czasie i historii" - czytamy w komunikacie Synodu Cyfrowego.

Synod Cyfrowy to sieć łącząca misjonarzy internetowych, którzy odpowiedzieli na wezwanie papieża do uczestnictwa w procesie synodalnym poprzez dialog z tymi, którzy "zamieszkują" kontynent cyfrowy, wnosząc swoje doświadczenia chrześcijańskie w przestrzeń Internetu - wyjaśnia serwis niedziela.pl.

To dopiero początek akcji, a swoją modlitwę za papieża Franciszka już teraz zadeklarowało ponad 54 tysiące osób z całego świata.

Zdjęcie Często mówi się o problemach ze zdrowiem obecnego papieża / AFP

Zobacz również: Teresa Neumann – niemiecka mistyczka i stygmatyczka. W swoich wizjach widziała losy Polski

Czy to prawda, że papież Franciszek abdykuje?

Spekulacje na temat zdrowia Franciszka i przyszłości jego pontyfikatu nabrały na sile po śmierci Benedykta XVI, którego rezygnacja w 2013 roku była punktem zwrotnym dla Kościoła katolickiego. Był on bowiem pierwszym papieżem od 600 lat, który postanowił abdykować. Często mówi się o problemach ze zdrowiem obecnego papieża, które, zdaniem wielu, miałyby popchnąć go do podobnej decyzji, jaką podjął jego poprzednik.

W pierwszym wywiadzie po śmierci Benedykta XVI papież Franciszek przyznał jednak, że jest zdrowy i "jak na swój wiek" czuje się dobrze. "Jutro mogę umrzeć, ale wszystko jest pod kontrolą. Jestem w dobrym zdrowiu" - powiedział w rozmowie z agencją Associated Press.

Co więcej, papież Franciszek podkreślił, iż abdykacja głowy Kościoła nie może stać się "modą". Zaznaczył, że jego poprzednik miał "odwagę" ustąpić, bo czuł, że nie ma już sił. "Ja w chwili obecnej nie mam tego w planach. Uważam, że posługa papieża jest ad vitam, dożywotnia" - zaznaczył Franciszek.

Zobacz również: Ksiądz z TikToka ostrzega przed modną biżuterią! Noszenie jej to grzech