Cyklon Axel nawiedzi Polskę. Przyniesie wichury i ulewne deszcze

Życie i styl

Już dziś wieczorem (4 stycznia) czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Polskę nawiedzi cyklon Axel. Co to oznacza? Możemy spodziewać się porywistego wiatru i ulewnego deszczu. Zachmurzenie utrzyma się przynajmniej do jutra (5 stycznia). Mieszkańcy tych województw muszą uważać najbardziej.

Zdjęcie Nagła zmiana pogody. „Bardzo niekorzystne warunki biometeo” / 123RF/PICSEL