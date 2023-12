Prognoza pogody na wtorek. Zima nie daje za wygraną

Wtorek w wielu regionach kraju przywitał się pogodną aurą. Nieco chmur, w połączeniu z mgłą, pojawiło się na południu oraz północnym wschodzie Polski, gdzie lokalnie wystąpiły również opady śniegu. Podobna aura utrzymywać będzie się przez cały dzień.

"Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od -6 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.