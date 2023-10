Spis treści: 01 Prognoza pogody na najbliższe dni. Przydadzą się czapki i rękawiczki

Prognoza pogody na najbliższe dni. Przydadzą się czapki i rękawiczki

Czwartkowy poranek, szczególnie na północy i wschodzie kraju, przyniósł mgły, niskie chmury, a miejscami nawet drobny deszcz. W wielu pojawiły się również przymrozki.

"Minionej nocy najmroźniej było w centralnej i wschodniej części kraju. Przydały się czapki i rękawiczki, szczególnie w Kozienicach, gdzie temp. min. spadła do -3,7°C. Najcieplej było zaś nad morzem, w Helu zanotowano 7,1 °C. Przymrozki przygruntowe objęły prawie całą Polskę, poza zachodem i Wybrzeżem. Najniższą temperaturę przy gruncie zanotowaliśmy w Kozienicach, Zakopanem i Lublinie -6°C" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najbliższym czasie nie ma co liczyć na poprawę warunków atmosferycznych. Do Polski sunie bowiem cyklon Wiktor, już teraz zwiastując systematyczną i dotkliwą zmianę pogody. W nocy w niektórych miejscach w kraju może nawet spaść śnieg.

Pogoda dzisiaj. Meteorolodzy prognozują: opady deszczu i wiatr

W czwartek chmury spowiją Polskę, wyznaczając tym samym koniec spokoju w pogodzie. Niemal z minuty na minutę będzie zwiększać się szansa na wystąpienie opadów deszczu, którym towarzyszyć będzie silny wiatr.

"Dziś zachmurzenie duże, na wschodzie większe przejaśnienia. Rano na północnym wschodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C; cieplej na południu i południowym wschodzie 12 st. C, 14 st. C" - informuje IMGW.

"Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 65 km/h, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, na szczytach Bieszczadów do 100 km/h" - dodają meteorolodzy.

W nocy pogodowa aura pogorszy się jeszcze bardziej. Przejaśni się jedynie na Pogórzu, zaś w pozostałych rejonach kraju obok gęstych chmur mocno również popada. Po północy na północnym wschodzie niewykluczone są również opady deszczu ze śniegiem. Miejscami zrobi się mglisto.

Niż Wiktor namiesza w pogodzie. Miejscami możliwe opady śniegu

"Nad Polskę napływać będzie powietrze polarne morskie - na północnym wschodzie chłodniejsze, a na pozostałym obszarze cieplejsze. Na zachodzie kraju będzie odczuwalnie zimniej w porównaniu do poprzedniego dnia. Umiarkowane obciążenie organizmu człowieka zimnem będzie występowało rano niemal w całym kraju (poza południem), w dzień na północy i wieczorem na północy i w równoleżnikowym pasie środkowej Polski; w czasie porywów wiatru na wybrzeżu stres zimna może być silny" - wyjaśniają eksperci z IMGW.

