Policja instaluje nowe tablice "Czarny punkt wodny"

Każdego roku statystyki na temat utonięć w Polsce przerażają. I choć w sezonie letnim nie brakuje kampanii społecznych ostrzegających przed wchodzeniem do wody pod wpływem alkoholu oraz w miejscach, gdzie jest to zabronione, to i tak zdarzają się osoby, które nie zważają na apele i niebezpieczeństwo, czego pokłosiem jest coraz większa liczba zgonów spowodowana utonięciem.

Mazowiecka policja we współpracy z urzędem marszałkowskim, władzami samorządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych realizuje projekt polegający na oznaczaniu niebezpiecznych akwenów specjalnymi tablicami ostrzegawczymi: "Czarny punkt wodny".

W komunikacie policji czytamy, że: "celem tablic jest oddziaływanie na wyobraźnię osób, znajdujących się w pobliżu miejsca niebezpiecznego do kąpieli. Forma tablic jest prosta i czytelna. Czarno-żółta kolorystyka gwarantuje dobrą widoczność, natomiast minimalistyczna grafika - czytelność. Tablice informujące o ryzyku kąpieli są zawsze ustawione w widocznym dla wszystkich miejscu".

Zdjęcie W 2022 roku w Polsce utonęło aż 419 osób / Fot. Gerard/REPORTER / East News

"Naszym priorytetem jest zmniejszenie liczby utonięć osób, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne. W swych działaniach wspierać będziemy także inne podmioty, w tym: właściwe gminy oraz WOPR" - powiedział insp. Jakub Gorczyński - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podczas odbywającej się w Płocku konferencji prasowej poświęconej akcji oznaczania niebezpiecznych kąpielisk.

W 2023 r. na terenie garnizonu mazowieckiego Policji, we współpracy z WOPR wytypowano 5 nowych miejsc do oznaczenia tablicami Czarny Punkt Wodny. Będą one zainstalowane w:

Płocku - odcinek wzdłuż nabrzeża od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK "Morka" w kierunku kompleksu konferencyjnego "Naftoremont" w Płocku (rzeka Wisła),

- odcinek wzdłuż nabrzeża od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK "Morka" w kierunku kompleksu konferencyjnego "Naftoremont" w Płocku (rzeka Wisła), Gorzewie (pow. gostyniński, gm. Gostynin) - Jezioro Białe, dzikie kąpielisko Klusek, działka 368/4,

(pow. gostyniński, gm. Gostynin) - Jezioro Białe, dzikie kąpielisko Klusek, działka 368/4, Sochaczewie - rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza obok kładki na ul. Staszica oraz od ul. Gawłowskiej,

- rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza obok kładki na oraz od Teodorowie (pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) - przeprawa promowa na rzece Narew (154 km).

Zdjęcie W 2022 roku do największej liczby utonięć doszło w miejscach niestrzeżonych / Jarosław Jakubczak / East News

Łącznie po aktualizacji na terenie garnizonu mazowieckiego w 2023 roku będzie 88 miejsc oznaczonych "Czarnymi punktami wodnymi" - czytamy na stronie policja.pl.