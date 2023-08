Utonięcia w czerwcu i lipcu

Życie i styl Wylegitymują cię przy wejściu na plażę. Nowy pomysł nad polskim morzem Policyjne statystyki wskazują, że w czerwcu utonęło 48 osób, a w lipcu pod wodą życie straciły 72 osoby. Tylko w miniony weekend odnotowano trzy utonięcia. Co roku dane dotyczące wypadków nad wodą w czasie wakacji są niepokojące, dlatego tak ważne jest apelowanie w sprawie bezpieczeństwa.

Słoneczna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Trzeba jednak mieć na uwadze, że podczas wypoczynku należy przestrzegać zasad, które zapewnią bezpieczeństwo. Mowa tu przede wszystkim o korzystaniu z kąpielisk będących pod nadzorem ratowników i przestrzeganiu wywieszonych flag. Poza tym istotne jest zwracane uwagi na warunki atmosferyczne. Pływanie podczas burzy i porywistego wiatru nie powinno wchodzić w grę. Podobnie jest w przypadku wchodzenia do wody po zmroku.

W kwestii bezpieczeństwa istotna jest również temperatura wody. Szacuje się, że najlepiej jest jak ma 22-25 st. C. Ważne jest również unikanie wchodzenia do wody po bezpośrednim przebywaniu na słońcu. Wszystko po to, by nie doprowadzić do wstrząsu termicznego, omdlenia, bądź skurczu podczas pływania.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do Polaków

W związku z informacjami dotyczącymi utonięć podczas minionego weekendu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło zwrócić się do Polaków z apelem. "Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich podczas wypoczynku nad wodą" - przekazano wraz z grafiką przedstawiającą zasady, których należy przestrzegać:

nie wbiegaj rozgrzany do wody,

nie wypływaj na materacu daleko od brzegu,

nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku,

nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających,

pływaj tylko w wyznaczonych miejscach,

stosuj się do poleceń ratownika.

Zdjęcie Co roku dane dotyczące wypadków nad wodą w czasie wakacji są niepokojące, dlatego tak ważne jest apelowanie w sprawie bezpieczeństwa / 123RF/PICSEL

Poza tym przypomniano o konieczności zakładania kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym, a także zaapelowano, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach.

Pod facebookowym postem RCB komentarz zostawił Krajowy Sztab Ratownictwa SKSR. We wpisie podano częstą przyczynę utonięć. "Ważne!!! Przed wejściem do wody spryskaj nią siebie, zwłaszcza okolice karku i serca. Zapobiegnie to wystąpieniu szoku termicznego, który bardzo często jest przyczyną utonięć" - przekazano.

