Spis treści: 01 Czeka nas niespokojny dzień. Burze, ulewy, podtopienia

02 Noc przyniesie uspokojenie aury. Będzie też dużo chłodniej

03 Pogoda na czwartek, 15 czerwca. Co nas czeka?

Środowy poranek przywitał nas dużym zachmurzeniem oraz przelotnym deszczem. Taką pogodę możemy zaobserwować w większości kraju, jednak trudne warunki atmosferyczne szczególnie dają o sobie znać na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Z kolei w górach i na Pomorzu pojawiają się liczne przejaśnienia.

Czeka nas niespokojny dzień. Burze, ulewy, podtopienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed trudnymi warunkami atmosferycznymi w niektórych regionach Polski. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego

południowej części woj. łódzkiego,

południowej części woj. mazowieckiego.

Alerty obowiązują dzisiaj (14 czerwca) od godz. 12:00 do godz. 22:00. Dotyczą one gwałtownego wzrostu stanów wody, silnego deszczu, a także burz z gradem. Na terenie większości kraju przez cały dzień będzie utrzymywało się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu, a także ulewy od 15 do 25 mm. Może wystąpić również drobny grad. Lokalnie może dojść do podtopień. Szczególnie zagrożone są nimi południowe i południowo wschodnie regiony. Przewidywane jest również wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru, który osiągnie nawet do 60-70 km na godzinę.