Spis treści: 01 Jakie grzyby rosną w czerwcu? Krasnoborowik

02 Podgrzybek brunatny już pojawił się w lasach

03 Pieprzniki jadalne, zwane kurkami. Gdzie ich szukać?

Grzybobranie to wspaniała pasja, która łączy wielu Polaków. Dla osób, które z niecierpliwością wyczekują "sezonu grzybowego" mamy dobrą wiadomość. W polskich lasach znajdziemy już wiele gatunków smacznych grzybów. Po ostatnich deszczowych dniach grzybiarze donoszą, że czerwcowy wysyp coraz bardziej się rozkręca. Nie ma na co czekać - tegoroczny czerwiec to idealny czas na grzybobranie.

Jakie grzyby rosną w czerwcu? Krasnoborowik

Jednym z ulubionych gatunków grzybiarzy, które można spotkać w lasach wiosną, jest borowik ceglastopory, znany dziś jako krasnoborowik. Jego kapelusz pokrywa zamszowa skórka w kolorze ciemnobrązowym. Wraz z czasem staje się ona gładka i pojawiają się na niej jaśniejsze przebarwienia. Spód kapelusza zdobią żółte rurki, zwane też gąbką. Z czasem zmieniają swoją barwę na rdzawoczerwone. Trzon tego grzyba pokrywają czerwonobrązowe strzępki.

Pan Marek Snowarski, autor popularnej strony nagrzyby.pl prowadzi również facebookowy fanpage, na którym dzieli się filmami i zdjęciami ze swoich zbiorów. Niedawno pokazał, jak wygląda krasnoborowik.

Podgrzybek brunatny już pojawił się w lasach

Innym pożądanym przez grzybiarzy gatunkiem, którego możemy szukać w lesie już w czerwcu, jest podgrzybek brunatny. To grzyb należący do rodziny borowikowatych. Charakteryzuje się kasztanowo-brązowym kapeluszem, który z wiekiem przybiera coraz ciemniejsze odcienie. Na jego spodzie znajdziemy jasne rurki o oliwkowym odcieniu. W uszkodzonych miejscach podgrzybek brunatny sinieje, czyli przybiera siny, a nawet błękitny kolor. Trzon grzyba ma kształt walca, a także ciemnożółty kolor. Jest on pokryty sztywnymi włóknami.

Podgrzybka brunatnego znajdziemy w lasach iglastych, a także mieszanych nieopodal drzew iglastych. Często występują w okolicy sosen.

Pieprzniki jadalne, zwane kurkami. Gdzie ich szukać?

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się również sezon na kurki. To bardzo smaczne grzyby, chętnie wykorzystywane w kuchni przede wszystkim do sosów. Mają one bardzo charakterystyczny wygląd. Ich żółty kolor może przybierać najróżniejsze odcienie - od bladożółtego po rdzawy. Ich kapelusze są wypukłe, a z wiekiem robią się większe i wklęsłe. W końcu uzyskują lejkowaty i pofalowany kształt, który jest znakiem rozpoznawczym kurek. Trzon tego grzyba jest zazwyczaj nieco jaśniejszy niż kapelusz.

Znajdziemy je zazwyczaj w siedliskach borowych. Najczęściej ukrywają się pod mchem lub stertą opadłych liści. Drzewa, przy których występują to przede wszystkim:

świerk,

sosna,

buk,

dąb,

grab.

