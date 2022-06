Innowacyjnie, nowocześnie i bez kolejek. Tak wygląda od dłuższego czasu codzienność w polskich sklepach. Mimo iż niekiedy nieco denerwujemy się na funkcjonowanie samoobsługowych kas, wciąż są one sporą pomocą i udogodnieniem. Przy wykonywaniu zakupów nie warto jednak oszukiwać. To może się skończyć surową karą.

Różnica niewielka, ale błąd udało się wyłapać

Jednym z najczęstszych błędów, jaki popełniamy podczas zakupów przy kasie samoobsługowej, jest nabijanie innego produktu zamiast tego, który faktycznie mamy w koszyku. O podobnej sytuacji poinformowała warszawska policja. Ta historia niech będzie dla nas przestrogą.

Dzielnicowi z Bielan zostali bowiem wezwani do jednego ze sklepów przy ulicy Przy Agorze w Warszawie. Tam czekał już na nich ochroniarz, który wskazał jedną z klientek. Według jego relacji kobieta miała dokonać kradzieży sklepowej artykułów spożywczych na kwotę 38,12 złotych.

Klientka na kasę samoobsługową nabijała zupełnie inny towar niż miała w koszyku. Po zgromadzeniu całego materiału okazało się, że kobieta działała w ten sposób cztery razy w ciągu ostatniego tygodnia informuje w komunikacie policja.

Zamiast kapusty w koszyku truskawki, arbuz, cebula

29-latka zamiast truskawek, arbuza, cebuli oraz papryki, które faktycznie znajdowały się w jej koszyku, każdorazowo na kasę samoobsługową nabijała kapustę. Różnica pomiędzy wartością zakupionego towaru, a uiszczoną kwotą wyniosła 25 złotych.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą postawili kobiecie zarzut oszustwa. Teraz 29-latka odpowie za to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła do urządzenia skanującego inne wartości i rodzaje kupowanego towaru.

Czynności w tej sprawie wykonuje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

