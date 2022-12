Czujesz smród z lodówki w supermarkecie? Oto co należy zrobić

Życie i styl

Supermarkety od lat prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć do siebie nowych klientów, wydając w tym celu ogromne pieniądze na marketing. I choć w spotach telewizyjnych oraz na bilbordach reklamowych każdy market promuje się jako ten „jedyny najlepszy”, to w rzeczywistości klienci coraz częściej spotykają się ze sporym rozczarowaniem. Jednym z poważniejszych problemów, z którym do czynienia mają konsumenci, jest utrzymanie czystości i higieny w popularnych dyskontach.

Zdjęcie Warto sprawdzać, czy produkt po który sięgamy, jest świeży / 123RF/PICSEL