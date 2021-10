Czy katolik może obchodzić Halloween? Co na to Kościół?

Tak więc już w drugim zdaniu naszego tekstu odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy katolik może obchodzić Halloween. Hierarchia kościelna nie pozostawia tu żadnej furtki dla innych interpretacji, nie odwołuje się do “oceny we własnym sumieniu" przez wiernych, a jednoznacznie stwierdza, że w świetle nauki Kościoła przebieranie się za duchy i czarownice, rzeźbienie w dyniach i obchodzenie domów sąsiadów domagając się słodyczy, jest błędem, którego nie powinien popełniać praktykujący chrześcijanin. Czy takie podejście wiązane jest z genezą tego święta?



Katolik a Halloween: Skąd wrogość?

Źródłosłów nazwy święta Halloween wywodzi się z angielskiego "All Hallows' Eve", która pierwotnie oznaczała wigilię (dzień poprzedzający) Wszystkich Świętych. Narodziło się w USA i tradycyjnie obchodzone jest 31 października, o dzień sąsiadujące z ważnym katolickim świętem.



Bo warto w tym miejscu przypomnieć, że 1 listopada nie jest świętem zmarłych, jak często o nim myślimy, ale dniem poświęconym w Kościele katolickim i w wielu Kościołach protestanckich wspomnieniu wszystkich dusz, które dostąpiły łaski wejścia do nieba. W tej grupie są zarówno święci wyniesieni na ołtarze, jak i anonimowe osoby, które prowadziły przykładny żywot. Dopiero 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny, będący pamiątką wszystkich zmarłych.



Z biegiem czasu obyczaj Halloween oderwał się od swoich chrześcijańskich źródeł i głęboko się skomercjalizował, tracąc tym samym religijną otoczkę. Stąd też wypływa silny moralny rozdźwięk pomiędzy wesołym obchodzeniem Halloween a wewnętrznym skupieniem się nad losem wszystkich, którzy po śmierci dostąpili spotkania z Bogiem.



Zdjęcie Katolicy nie są zachęcani przez księży do świętowania Halloween. Są jednak alternatywy dla tej zabawy / 123RF/PICSEL

Sprawę dodatkowo gmatwa też częste łącznie dnia Halloween z propagowaniem okultyzmu i satanizmu. W wielu przypadkach całkiem uzasadnione, choć wynikające raczej z niewiedzy, niż świadomego nawiązania do niedwuznacznej symboliki. Jednak w ocenie badaczy zjawisk paranormalnych i egzorcystów, nawet “niewinne" zabawy z okultyzmem mogą prowadzić do fatalnych skutków. Pisaliśmy o tym niedawno .



- Według egzorcystów, w niektórych przypadkach opętania przez złego zaczęło się od niby niewinnych zabaw. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt duże uogólnienie, ale w tych halloweenowych niby zabawach w centrum jest piekło (przebrania za diabełki), podczas gdy Dzień Wszystkich Świętych kieruje nasz wzrok ku niebu. I tu znowu powiem, że trochę się dziwię, iż ludzie tak chętnie zaglądają w tę piekielną rzeczywistość, podczas gdy przyjemniej byłoby myśleć o niebiańskiej - zaznacza ks. dr Tomasz Wojtal.



Czy katolik może obchodzić Halloween? Mówią księża

Od papieży, przez wysokich hierarchów, aż po księży z każdego kraju, stanowisko wobec Halloween jest jednoznacznie negatywne.



Benedykt XVI nazwał to święto “antychrześcijańskim i niebezpiecznym", dodał, że promuje kulturę śmierci a dodatkowo "popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych".



- Halloween to zwyczaj obcy naszej kulturze, tradycji i wierze. (...) Chrześcijanie nie świętują Halloween - mówił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik w informacji przekazanej PAP.



- Warto, by ludzie wiedzieli, że halloweenowe zabawy nie służą naszym zmarłym, którym pomóc może modlitwa i tego naprawdę warto uczyć dzieci. Powtórzę też i to, że u początków Halloween były wiara w życie pozagrobowe oraz kontakt z zaświatami. Dzisiejsze Halloween jest zatem jakimś wynaturzeniem i robieniem zabawy z czegoś, co nigdy na zabawę i wesołość nie było obliczone - tłumaczył w 2019 roku ks. dr Tomasz Wojtal sekretarz metropolity katowickiego w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.



Zdjęcie Specjaliści ostrzegają, że zabawa z okultyzmem może niekiedy skończyć się niekorzystnie / SIPA IMAGE VOYANT / East News

Czy katolik może obchodzić Halloween? Nie. Ale jest alternatywa

Odpowiedzią na Halloween okazał się od niedawna Bal Wszystkich Świętych, organizowany przez wiele parafii, szkół i przedszkoli na terenie kraju. Takiego typu impreza pozwala spędzić ostatni dzień października w zgodzie z tradycją chrześcijańską i naukami kościoła.

Bal Wszystkich Świętych to dobra alternatywa dla praktykujących katolików, którzy chcieliby by ich dzieci bawiły się w zgodzie z sumieniem praktykujących rodziców i opiekunów.



Takie imprezy nie są w najmniejszym stopniu smutne, ani pełne zadumy nad losem zmarłych. To raczej forma afirmacji i umiejętności radowania się z drogi, którą dusze przebyły do nieba.

Zamiast przebierać się za duchy i czarownice, rodzice i dzieci wcielają się na przykład w postacie aniołów stróżów i świętych. Tego typu spotkania często rozpoczynają się od udziału we wspólnej mszy. To także dobra okazja by zapoznać dzieci z biografiami świętych. Warto również wspólnie pomyśleć jak można przebrać się za danego świętego.



Jak widać więc, dla każdego kto nie chce obchodzić Halloween, istnieją alternatywny akceptowane przez Kościół.



Zdjęcie Jednak coraz więcej osób ma ochotę na takie listopadowe przyjęcie przebierankowe, jakim jest Halloween / 123RF/PICSEL

***



