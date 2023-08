Kocia magia

Koty nie bez powodu uważane były za istoty magiczne i wymagające specjalnego traktowania. Ich doskonały wzrok i błyszczące oczy nocą wprawiały ludzi w zdumienie. Nie dziwi, więc że uważano, iż koty mogą dostrzegać to, co niewidzialne dla człowieka: inne światy, zjawy, a także duchy zmarłych ludzi. To między innymi dlatego koty uważane były za pomocników wiedźm i czarownic, szczególnie te czarne. Wierzono też, że koty mogą mieć konszachty z diabłem, dlatego pecha przynosiło, gdy czarny kot przebiegał drogę.



Czy koty widzą duchy?

Niedawno, pytanie: “czy koty widzą duchy?", zadał jeden z widzów programu “The Craig & Jane Show". Jest to audycja, która można oglądać w serwisie YouTube prowadzona przez małżeństwo Brytyjczyków podających się za jasnowidzów: Craiga i Jane Hamilton-Parker. Podczas streamu, na którym para odpowiadała na wątpliwości widzów, padło pytanie o koty. Jasnowidzka nie miała wątpliwości co do odpowiedzi.

Jasnowidzka: Koty widzą objawienia

Jane Hamilton-Parker odpowiedziała z pełnym przekonaniem, że koty widzą nie tylko duchy:

“Zwierzęta widzą zjawiska paranormalne, nieżyjących już ludzi, objawienia"

Zdaniem kobiety potwierdzeniem na to są zachowania naszych pupili. Bywa, że zaczynają wpatrywać się w miejscach, w których nic nie ma - jej zdaniem to dowód na to, że widzą świat, którego człowiek nie dostrzega.

Z opinią żony w pełni zgadza się Craig, który zwraca uwagę, że koty potrafią się komunikować, choć nie używają języka, dlatego uważa, że posiadają one wyższą świadomość, która pozwala im widzieć świat “po drugiej stronie". Jasnowidz nie ma wątpliwości, że koty wyczuwają choroby i widzą dusze zmarłych ludzi.

