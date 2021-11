Poznając nowe osoby, często zwracamy uwagę nie tylko na ich wygląd, ale również na głos. Naukowcy z niemieckiego miasta Getynga już wiedzą, dlaczego niektórzy ludzie nadają mu szczególne znaczenie.

Okazuje się bowiem, że z samego głosu, a dokładniej z jego wysokości, można dowiedzieć się naprawdę sporo o charakterze danego człowieka.

Jak to możliwe?

Wysokość głosu a skłonność do dominacji? Naukowcy nie mają wątpliwości!

Wyniki badań przeprowadzonych przez niemieckich naukowców z Getyngi mówią, że wysokość naszego głosu jest związana z niektórymi cechami charakteru.



"Ludzkie głosy mogą wywrzeć na nas ogromne i natychmiastowe wrażenie" - czytamy w oświadczeniu dr Julii Stern z Grupy Psychologii Osobowości Biologicznej Uniwersytetu w Getyndze.



Nawet jeśli słyszymy czyjś głos bez żadnych wskazówek wizualnych – na przykład przez telefon – dość szybko wiemy, czy rozmawiamy z mężczyzną, kobietą, dzieckiem czy osobą starszą. Możemy dowiedzieć się, czy dana osoba brzmi jak zainteresowana, przyjacielska, smutna, zdenerwowana, czy też ma atrakcyjny głos. Zaczynamy również robić założenia dotyczące zaufania i dominacji. Dr Julia Stern

Reklama

Zespół dokładnie przeanalizował informacje o ponad 2000 osób z czterech różnych krajów, co czyni ich badanie dokładniejszym niż inne tego typu, które dotąd wykonano.

Uczestnicy początkowo wypełnili kwestionariusze osobowości, a następnie przesłali naukowcom nagranie audio tak, aby badacze mogli ocenić ich głos głównie na podstawie wysokości.

Na tej podstawie wyciągnęli wnioski m.in. na temat ekstrawertyzmu, potencjalnych skłonności do dominacji czy nawet do angażowania się w przypadkowy seks, a osoby o niższych głosach, miały mieć ponoć do tego większe predyspozycje.

Co ciekawe, w przypadku innych cech, takich jak zdolność do samokontroli, współpracy czy skłonność do neurotyczności, korelacja pomiędzy wysokością głosu a cechami osobowości danych ankietowanych, nie był tak wyraźny.



Czytaj również:



Maja Hyży zmieniła fryzurę

Dominika Figurska i Michał Chorosiński na premierze filmu. Ale przemiana!

Małgorzata Chruściel ma żal do Sylwii Grzeszczak?

Zobacz także: