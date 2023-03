Spis treści: 01 Piąte przykazanie a datek dla Kościoła

02 Kodeks Prawa Kanonicznego. Czy mamy obowiązek składać ofiarę na tacę?

03 Ile powinniśmy dawać na tacę?

Mimo że składanie ofiary na tacę istnieje od zarania dziejów, to jednak wciąż budzi wiele kontrowersji wśród osób wierzących oraz tych niewierzących. Częstą zagwozdką jest, czy katolicy mają obowiązek składania ofiary na tacę podczas mszy świętej. Jak się okazuje, jest to ich obowiązkiem według piątego przykazania kościelnego, które mówi: "Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła". Treść tę można rozumieć na dwa sposoby, może ona dotyczyć duchownego wsparcia lub też materialnego. Jednak współcześnie przyjęło się, że nie omija to kwestii finansowych.

Reklama

Zobacz również: Ksiądz pokazał zawartość kopert z kolędy. Internauci nie kryją zdziwienia

Kodeks Prawa Kanonicznego. Czy mamy obowiązek składać ofiarę na tacę?

Prawa oraz obowiązki dotyczące chrześcijan są zapisane w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Chrześcijaninem nazywamy osobę, która została ochrzczona. Zapis dotyczący pomocy finansowej dla Kościoła znajduje się w kan. 222, § 1., który mówi: "Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy". Nawet jeśli wyżej wspomniany przekaz przykazania kościelnego budzi pewne wątpliwości, to ten zapis jest sformułowany w jasny sposób.

Zobacz również: Ksiądz podał cennik kolędy. Wierni nie kryją oburzenia

Zdjęcie Ile powinniśmy dawać na tacę? Czy jest określona kwota? / materiał zewnętrzny

Ile powinniśmy dawać na tacę?

Nie ma ustalonej odgórnie kwoty, jaką wierni mieliby przekazywać na rzecz Kościoła. Zazwyczaj katolicy powinni ofiarowywać datek, który jest adekwatny do ich możliwości finansowych. Powinna liczyć się intencja, a nie kwota, jaką przekazujemy. Każdy z osobna powinien ustalić, jakiej wielkości ofiara na tacę jest dla niego słuszna. Według statystyk osoba wierząca średnio daje na tacę 23,15 złotych na miesiąc. Księża w małych miejscowościach mogą liczyć na 3-6 tysięcy złotych miesięcznie, a w dużych miastach nawet na 16 tysięcy złotych.

Zobacz również: Kolęda w podlaskiej Narwi. Ksiądz podał dokładną kwotę