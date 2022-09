Czy można palić liście? Oto co mówią przepisy

Życie i styl

Dołącz do nas:

Coraz więcej spadających liści to dla wielu niemały problem. Gromadzą się na działkach i w ogrodach, a po pewnym czasie zaczynają gnić. Konieczne jest więc regularne pozbywanie się ich. Warto jednak mieć na uwadze, że palenie liści to jednak nie najlepszy pomysł. Grozi za to mandat w wysokości nawet kilkuset złotych. Co innego można zrobić z liśćmi?

Zdjęcie Palenie liści jest zabronione przez obowiązujące przepisy / 123RF/PICSEL