Czy da się zwiększyć swój poziom inteligencji? Wystarczy... dawka ruchu

Iloraz inteligencji nie jest dany raz na zawsze. Co więcej, można kształtować go w dowolnym okresie życia - podnosząc, szlifując mózg, lub obniżać, zaniedbując szare komórki. Pomogą w tym ćwiczenia logiczne i pamięciowe, a także inne aktywności rozwijające mózg. Przede wszystkim warto jednak postawić na... ruch. Dlaczego?

Szwedzcy naukowcy, na podstawie przeprowadzonych badań, ustalili, że wyższe IQ, w tym przede wszystkim umiejętność werbalnego rozumienia i logicznego myślenia, wiąże się z większą pojemnością płuc i zdrowym sercem. Oznacza to nic innego, jak fakt, iż swoje IQ zwiększyć można, poprawiając kondycję.

Eksperci z Sahlgrenska Academy i Sahlgrenska University Hospital w swoim badaniu skupili się na 1,2 mln osób urodzonych między 1950 a 1976 rokiem i odbywających służbę wojskową. Kolejno zaobserwowano związek pomiędzy sprawnością fizyczną a wyższą liczbą punktów w testach na inteligencję.

Wykazano również, że swoje zdolności poznawcze znacznie poprawiają także młodzi ludzie, ci w wieku od 15 do 18 lat, którzy pracują nad swoją sprawnością fizyczną. Naukowcy przekonują, że wystarczą zaledwie dwie godziny dodatkowej aktywności fizycznej tygodniowo, by dzieci mogły poprawić swoje wyniki w szkole. To jednak dopiero początek.

Czy IQ może wzrosnąć? Prostych nawyków naucz się już dzisiaj

W podniesieniu ilorazu inteligencji pomóc może również medytacja. To bowiem skuteczna metoda na redukcję stresu, a przy tym także na poprawę funkcjonowania mózgu. Badania wykazały, że regularna medytacja pomóc może w poprawie uwagi i pamięci roboczej.

Nie jest tajemnicą, iż nad poprawą i podniesieniem poziomu IQ pracować można przy pomocy logicznych łamigłówek. Funkcjonowanie mózgu usprawni więc na przykład rozwiązywanie krzyżówek lub skupienie na grach z wykorzystaniem technik strategicznych. W konsekwencji poszerzy to zasób naszego słownictwa, zwiększając dodatkowo sprawność arytmetyczną, skojarzeniową, analityczną i przestrzenną. Kiedy dodamy do tego naukę języków obcych, w mig usprawnimy działanie mózgu, zwiększając jednocześnie elastyczność poznawczą.

Czy da się zmienić IQ? Na to zwróć uwagę

Naukowcy z University of Sydney udowadniają również, że zwiększeniu ilorazu inteligencji pomóc może odpowiednia dieta. Pamięć poprawiać ma między innymi kreatyna. W przygotowanym przez australijskich ekspertów badaniu wegetarianom podawano codziennie ilość kreatyny odpowiadającą zjedzeniu dwóch kilogramów mięsa. Efektem były lepsze wyniki w rozwiązywaniu testów przestrzennych oraz dłuższe ciągi zapamiętanych liczb.

Zbawienny wpływ na pamięć ma również cynk, obecny między innymi w pestkach dyni, a także witamina C - składnik cytryn, ananasów czy marchwi. W szybkim przyswajaniu informacji pomóc może również obecny w bananach potas czy magnez - składnik soi. Winogrona, dzięki dużej zawartości potasu, poprawią dotlenienie mózgu i zwiększą chłonność umysłu, zaś ryby morskie, za sprawą kwasów tłuszczowych, dostarczą mózgowi budulca.

Po odpowiedniej, bogatej w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu porcji pysznego obiadu warto zaplanować odpowiedni odpoczynek. Naukowcy są przekonani, że mózg działa sprawniej, kiedy pozwalamy mu spać. Najważniejszą dla wyższego intelektu fazą snu jest sen wolnofalowy, czyli ten, w który zapadamy tuż po zaśnięciu. To właśnie wtedy tempo metabolizmu ulega znacznemu zmniejszeniu, spada ciśnienie krwi, a rytm serca nieco zwalnia. Kiedy śpimy nasz mózg ma dodatkowo oczyszczać się ze szkodliwych substancji.

Na koniec warto pozwolić sobie na przeżywanie emocji. Wtedy bowiem łatwiej i więcej zapamiętujemy. Badaczka mózgu Kirsty Nielson z University of Wisconsin poddała eksperymentowi 33 młodych ludzi, prosząc ich o nauczenie się listy 30 rzeczowników. Kolejno badanych podzielono na dwie grupy, każdej z nich wyświetlając film. 17 osób obejrzało operacją dentystyczną, podczas gdy 16 badanych oglądało instrukcję mycia zębów. Osoby, które obejrzały krwawą operacją, zapamiętały zdecydowanie więcej słów. Oznacza to więc, że jeśli zależy nam, by coś zapamiętać, warto wprowadzić się w stan niewielkiego pobudzenia.

