Wracając zatem do kluczowego pytania - czy seniorzy mogą liczyć na ulgę na przejazdy pociągiem Pendolino, należy podkreślić, że ulga 30 proc. obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami "PKP Intercity" S.A. wszystkich kategorii . A to oznacza, że seniorzy, którzy po ukończeniu 60. roku życia mogą kupić tańsze bilety na Pendolino .

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu w pełnej wysokości wynosi aż 600 zł. Opłata może zostać obniżona o 80 proc. i wówczas wynosi 120 zł lub o 75 proc., co równa się kwocie 150 zł.

"Jeśli należności za przejazd wraz z opłatą dodatkową zapłacisz w pociągu, to wysokość opłaty dodatkowej obniżymy o 80 proc. W przeciwnym razie konduktor wystawi Ci wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty musisz opłacić w ciągu 21 dni od daty przejazdu. Jeśli to zrobisz w ciągu 14 dni, to opłatę dodatkową obniżymy Ci o 75 proc." - podaje PKP.