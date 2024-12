Czy ten koszmar kiedyś się skończy? Grudzień, a kleszcze atakują

Pięknie przyozdobiona, pachnąca choinka to jeden z symboli Bożego Narodzenia. Niestety coraz częściej zdarza się, że powrót do domu z dopiero co zakupionym drzewkiem przyprawia o gęsią skórkę. Dzieje się tak z uwagi na schowane wśród gałązek kleszcze.