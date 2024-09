To pierwszy scenariusz, pozytywny dla klienta. Jest jednak drugi, mniej przyjemny, w którym klient musi zapłacić za stłuczony słoik w sklepie. To ma miejsce, kiedy doszło do tego przez naszą nieostrożność lub nieuwagę. Mowa tutaj więc o winie klienta. Warto zajrzeć do Kodeksu cywilnego. Jego art. 415 wskazuje, że w przypadku niecelowego zniszczenia, mimo to z własnej winy, ponosimy odpowiedzialność: