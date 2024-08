Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że na koniec 2023 r. Polacy posiadali ponad 33 mln aktywnych kart płatniczych . Natomiast gdy mowa o terminalach płatniczych, to w zeszłym roku w całym kraju było ponad 1,3 mln takich urządzeń .

Z kolei według najnowszego raportu PolCard from Fiserv "Preferencje płatnicze Polaków 2024", blisko 75 proc. konsumentów regularnie płaci kartą , telefonem lub zegarkiem, co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu z wynikami badania z lipca 2022 r.

Chcąc zatroszczyć się o własne finanse, warto podczas dokonywania płatności wyrabiać pewne nawyki , które w razie niespodziewanych problemów, pozwolą nam zwiększyć szanse na odzyskanie pieniędzy . Rzecz jasna, podstawową sprawą jest zabieranie ze sobą paragonu , który sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi. Dzięki temu w prosty sposób możemy zweryfikować, czy "nabite" na kasę produkty faktycznie zgadzają się z tym, za co zapłaciliśmy.

W wielu przypadkach, mimo informacji o niezrealizowaniu transakcji , z naszego konta pobierane są środki za dany zakup . Jeśli podczas przeglądania historii transakcji na naszym koncie zauważymy, że system dwukrotnie pobrał od nas pieniądz e, posiadając wydruk z potwierdzeniem o wiele łatwiej i szybciej będzie nam dochodzić przed bankiem swoich racji . Niewielki kawałek papieru z potwierdzeniem transakcji warto schować do portfela i trzymać przez minimum miesiąc, gdyby doszłoby do wyżej opisanej sytuacji.

Potwierdzenie płatności kartą to dokument, który jest wydawany klientowi po dokonaniu przez niego transakcji kartą płatniczą . Na takim potwierdzeniu znajdują się informacje dotyczące m.in. daty i godziny transakcji, nazwa podmiotu, u którego dokonaliśmy transakcji, kwota płatności oraz numer referencyjny .

W Polsce nie ma prawnego obowiązku dla sprzedawców wydawania potwierdzeń płatności kartą . Jednak powszechnie spotykaną praktyką jest to, że sprzedawcy zazwyczaj pytają klienta, czy takie potwierdzenie wydrukować. Ponadto klient podczas płacenia, może poprosić sprzedawcę o wydrukowanie potwierdzenia płatności.

Co ciekawe - potwierdzenie płatności można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej, np. w postaci wiadomości e-mail lub SMS. Wiele stowarzyszeń i fundacji proekologicznych zachęca konsumentów do rezygnacji z pobierania potwierdzeń papierowych na rzecz elektronicznych, argumentując, że każdego roku na całym świecie zużywa się w tym celu 425 tys. ton papieru. By wydrukować taką ilość papieru, każdego roku trzeba ściąć ponad 6 mln drzew.