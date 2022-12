Czy w gąszczu kresek widzisz postać? I czy jest to sylwetka Jezusa?

Widzisz obraz ukryty w morzu zygzaków? Jest trik, żeby się udało

W tej iluzji optycznej ukryta jest postać Jezusa Chrystusa. Dla chrześcijan Jezus jest bogiem, dawcą nadziei i szczęścia, źródłem pokoju. Wizerunek Chrystusa towarzyszy nam na każdym kroku - kościoły, kapliczki, pomniki, ale też obrazy czy medaliony, noszone blisko serca.

Złudzenia optyczne z Jezusem w roli głównej są niezwykle popularne. Tworzą jego obraz w różnych formach - od czarno-białych po kolorowe, na różnych tłach - współczesnych po mityczne. Najbardziej fascynujące są te, które zmuszają nas do wpatrywania się w jeden punkt przez kilka sekund, żeby dostrzec ukryty obraz. Zerknijcie na poniższe.



Wpatruj się uważnie w obraz, zobaczysz pojawiający się na nim obraz Chrystusa.

Zdjęcie Czy widzisz tu postać Jezusa? / materiały prasowe

Iluzja optyczna opiera się na związku między naszymi oczami a mózgiem. To, że niektórzy ludzie zauważają obraz w takiej iluzji szybciej niż inni, to efekt "oszukiwania" mózgu i korzystania ze "skrótów".

Kiedy na coś patrzysz, tym, co naprawdę widzisz, jest światło, które odbiło się od tego na co patrzysz, "weszło" do twojego oka, a ono przekształciło to światło w impulsy elektryczne, które z kolei twój mózg przekształca w ostateczny obraz. Ten proces trwa około jednej dziesiątej sekundy.

