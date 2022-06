Spis treści: 01 Zakaz handlu w niedziele

02 Czy w niedzielę, 19 czerwca będą otwarte sklepy?

03 Niedziele handlowe w 2022 r. - kalendarz

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Początkowo wskazano jedną niedzielę w miesiącu, która była niehandlowa. A od 2020 roku niedzielami handlowymi są tylko:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy;

pierwszy dzień Wielkanocy; ostatnia niedziela przypadającą: w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Jeśli placówka handlowa spełnia pewne warunki i znajdzie się w wykazie zamieszczonym w art. 6 ust. 1 ustawy, to może być otwarta we wszystkie niedziele i święta. Co to oznacza w praktyce? Zakazowi nie podlegają m.in.: stacje benzynowe, kwiaciarnie, gastronomia czy apteki.

Otwarte mogą być także sklepy, w których pracować będzie właściciel lub jego rodzina. Jak czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: "ustawa wprowadziła możliwość korzystania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek z nieodpłatnej pomocy, np. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, wnuków, dziadków, którzy nie są pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy".

Czy w niedzielę, 19 czerwca będą otwarte sklepy?

19 czerwca to niedziela niehandlowa, czyli wszystkie galerie handlowe czy markety będą pozamykane. Tego dnia zakupy zrobimy jedynie w małych sklepikach osiedlowych czy sklepach typu Żabka. Otwarte będą też, jak wspomnieliśmy m.in. stacje benzynowe czy kwiaciarnie. Co ważne zakaz handlu nie dotyczy placówek usługowych, tak więc 19 czerwca będzie można wybrać się do restauracji, kawiarni czy na basen. A następna niedziela, 26 czerwca będzie już handlowa.

Zdjęcie Od 1 lutego 2022 r. obowiązuje zaostrzony zakaz handlu / 123RF/PICSEL

Niedziele handlowe w 2022 r. - kalendarz

Niedziele handlowe - czerwiec 2022 r.

Niedziel handlowa przypada 26 czerwca.

Niedziele handlowe - lipiec 2022 r.

We wszystkie niedziele w lipcu obowiązuje zakaz handlu

Niedziele handlowe - sierpień 2022 r.

W sierpniu będzie jedna niedziela handlowa - 28 sierpnia.

Niedziele handlowe - wrzesień, październik, listopad 2022 r.

Zgodnie z Ustawą w tych miesiącach nie będzie niedziel handlowyc

Niedziele handlowe - grudzień 2022 r.

Zakupy będzie można zrobić w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, czyli 11 i 18 grudnia