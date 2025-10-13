Spis treści: Kiedy koniec jesiennej pluchy? Prognoza pogody od 13 do 19 października

Kiedy koniec jesiennej pluchy?

Tegoroczna jesień nie rozpieszcza. Po pogodnym i ciepłym wrześniu zaatakowała znienacka nagłym ochłodzeniem i deficytem słońca. Póki co październik w większości regionów Polski bywa pochmurny i chłodny. Czy zawita do nas w końcu Złota Polska Jesień? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podali najnowsze spostrzeżenia. Na oficjalnej stronie internetowej zamieścili prognozę pogody na ten tydzień i wszystko wskazuje na to, że słońce znów do nas zawita.

Prognoza pogody od 13 do 19 października

Pogodowi eksperci z IMGiW zamieścili właśnie wyniki najświeższych obserwacji i podali, jakiej najpewniej spodziewać możemy się pogody w tym tygodniu. Po chłodnym i deszczowym weekendzie, poniedziałek przywitał nas przejaśnieniami - niemal w całej Polsce słońce wyszło zza chmur, a średnie temperatura mają dziś oscylować w granicach od 9 st. C na Podhalu do 14 st. C w województwie zachodnio-pomorskim. Opady mogą wystąpić jedynie przelotne, w niektórych częściach kraju.

Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu i niewykluczone słabe burze. Słabe opady deszczu możliwe są również początkowo na krańcach południowych, a wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo gdzieniegdzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Wtorek i środa zdaniem synoptyków w większości kraju będą pochmurne. Na te dni zapowiadane jest maksymalnie 14 st. C nad morzem oraz na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie na południu w regionach podgórskich - tam we wtorek termometry pokażą tylko 3, a w środę 6 kresek powyżej zera. Możliwe są też lokalnie przygruntowe przymrozki do około -1°C.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, na północy, wschodzie oraz w centrum okresami większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. (...) Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Mimo iż w tym tygodniu słońce będzie przebijać się zza chmur, na prawdziwą złotą, polską jesień będziemy musieli jeszcze poczekać ZOFIA BAZAK East News

Czwartek i piątek - 16-17 października najpewniej przyniosą więcej słońca, a temperatury będą przybliżone do tych, co w poniedziałek i wtorek. Z mapek zamieszczonych na stronie IMGiW można się dowiedzieć, że termometry wskazywać mają wtedy maksymalnie 14 st. C na zachodzie Polski i 8 st. na południu - w Zakopanem i okolicach. Przelotnie może popadać na północy i zachodzie kraju.

W weekend natomiast nieznacznie się ochłodzi - najwyższa temperatura jaką przewidują synoptycy ma sięgać 11 st. C - na zachodnich krańcach Polski i jedynie 4 st. C w górach. Przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się jedynie w sobotę - na południu, północy i w centralnej części Polski. W nocy możliwe są również przymrozki - do -4 st. C.

