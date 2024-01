Czy wiesz, w jakim wieku jest twój mózg? Sprawdź to w naszym quizie

Karolina Woźniak Życie i styl

„Wiek mózgu” jest pojęciem używanym do opisania szacowanego wieku biologicznego mózgu człowieka w porównaniu do jego aktualnego wieku. Stosowane jest w odniesieniu do oceny, czy dany organ starzeje się szybciej, wolniej czy w podobnym tempie, niż sugerowałby sam wiek osoby. W jakim wieku jest twój umysł? Sprawdź to w naszym quizie!

Zdjęcie Na proces starzenia się mózgu mogą wpływać także choroby, takie jak Alzheimer / Getty Images