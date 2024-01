Spis treści: 01 Czym są ćwiczenia somatyczne?

02 Dla kogo jest trening somatyczny?

03 Co dają ćwiczenia somatyczne?

04 Proste ćwiczenia somatyczne

Czym są ćwiczenia somatyczne?

Ćwiczenia somatyczne oparte są na związku między ciałem a umysłem. Według zwolenników tego systemu za pomocą ćwiczeń somatycznych mamy lepiej wsłuchać się we własne ciało. Z czasem zaczniemy odkrywać obszary, w których dochodzi do kumulacji napięć jakie przeżywamy podczas wszelkich doświadczeń. Będą to miejsca nierównowagi, dyskomfortu i bólu.

Wykonywanie ćwiczeń somatycznych ma zwiększać świadomość ciała i umysłu poprzez ruch. Może być to pomocne dla poprawy samopoczucia, czy przywracania równowagi wewnętrznej.

Dla kogo jest trening somatyczny?

Trening somatyczny jest odpowiedni dla każdej osoby, która chce poszerzyć świadomość swojego ciała. Ćwiczenia mogą być wykonywane przez osoby w każdym wieku. Mogą się jednak szczególnie sprawdzić w przypadku osób starszych, po kontuzjach lub przebytych chorobach.

Po trening somatyczny sięgają też osoby uprawiające sport, które są bardziej narażone na kontuzje. Regularne wykonywanie może pomóc w złagodzeniu dolegliwości związanych z układem ruchu np. bólu pleców, czy lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Ćwiczenia somatyczne to także sposób, by więcej czasu poświęcić sobie. Podczas treningu możemy zrelaksować się, aktywnie odpocząć, odprężyć się, a przez to zadbać o swoje zdrowie psychiczne i samopoczucie.

Co dają ćwiczenia somatyczne?

Regularne ćwiczenia pomogą osiągnąć poczucie relaksu i odprężenia.

Tym samym treningi somatyczne mogą być pomocne w zwalczaniu bezsenności, obniżaniu poziom stresu, poprawie zdolności poznawczych oraz ogólnego samopoczucia. W niektórych przypadkach mogą przynieść ulgę osobom cierpiącym na migreny.



Ćwiczenia pozytywnie wpłyną także na mobilność ciała. Odpowiednio dobrane zmniejszą sztywność stawów, obniżając w przyszłości ryzyko kontuzji. Pozwolą na poprawę postawy ciała, a w efekcie poprawę wyglądu fizycznego.

Proste ćwiczenia somatyczne

Ćwiczenia somatyczne są na tyle proste, że można je wykonywać samodzielnie w domu. Wiele z tych ćwiczeń znamy z zajęć jogi, tańca czy pilatesu. Przedstawiamy konkretne ćwiczenia somatyczne, które są proste w wykonaniu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy są odpowiednie dla ciebie, skonsultuj ich stosowanie z lekarzem.



Pierwsze ćwiczenie somatyczne

Połóż się na plecach, nogi wyprostuj, a ręce ułóż wzdłuż ciała. Twarz ułóż prosto, skierowaną do góry. Swoje myśli skup na odcinku lędźwiowym. Obracaj prawą nogą do zewnętrznej strony. Wykonując ten ruch, zwróć uwagę na to, jak zachowują się przy nim lędźwie. Po chwili odwróć nogę do środka, nieustannie obserwując ułożenie odcinka lędźwiowego. Powtórz ćwiczenia kilka razy na każdej nodze.

Drugie ćwiczenie somatyczne

Połóż się na brzuchu, nogi wyprostuj i rozstaw je na szerokość bioder. Dłonie ustaw na podłodze obok barków. Wciągnij brzuch i napinaj go przez cały czas wykonywania ćwiczenia. Następnie odpychaj się dłońmi od podłoża, podnosząc i otwierając klatkę piersiową. Skup się na tym, co podczas twojego ruchu czują biodra i odcinek lędźwiowy pleców. Wróć do pierwotnej pozycji i powtórz to ćwiczenie somatyczne kilka razy.

Trzecie ćwiczenie somatyczne

Połóż się na plecach, nogi ugnij w kolanach. Stopy powinny znajdować się na ziemi. Ramiona ułóż pionowo nad barkami, dłonie skieruj do wewnątrz. Prawą rękę powoli unoś w górę tak, jakbyś prawą łopatkę chciał oderwać od ziemi. Zacznij wolno obracać głową w lewą stronę. Przy wykonywaniu ruchu zwróć uwagę na to, jakie odczucia towarzyszą twojej szyi i karkowi.

Następnie niech głowa i ręka wrócą powolnym ruchem do pierwotnej pozycji. Teraz wykonaj to samo ćwiczenie z użyciem lewej ręki, a głowę obróć w prawą stronę. Aktywność powtórz kilka razy.