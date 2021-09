Film "Johnny" ma przybliżyć historię życia księdza Jana Kaczkowskiego, założyciela hospicjum, przełamującego stereotypy duchownego, vlogera i autora książek. Reżyserem filmu jest Daniel Jaroszek.

Emocjonalny rollercoaster

Historia księdza opowiedziana jest z perspektywy jego podopiecznego - Patryka Galewskiego, chłopaka, któremu ksiądz pomógł w starcie w życiu. Autorzy filmu przekazują zarys fabuły:

"Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie."





Zdjęcie Dawid Ogrodnik w roli księdza Jana Kaczkowskiego / Hubert Komerski / materiały prasowe

Sam reżyser filmu, Daniel Jaroszek opisuje swoje dzieło jako "emocjonalny rollercoaster". Mówi:



"To nie jest opowieść o budowaniu hospicjum ani historia walki ze śmiertelną chorobą. "Johnny" to emocjonalny rollercoaster, który na przemian bawi i wzrusza, przeraża i rozczula. Fabuła przeprowadza nas od skrajnie mrocznych momentów, przez walkę z samym sobą i zewnętrznym światem, aż do znalezienia sensu i nadziei".





W roli księdza Dawid Ogrodnik

Uwielbiany przez katolików i ateistów Jan Kaczkowski zostanie przedstawiony przez Dawida Ogrodnika. Patryka, podopiecznego księdza, zagra Piotr Trojan - aktor wielokrotnie nagradzany za rolę w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Na ekranie zobaczymy również m.in. Marię Pakulnis, Annę Dymną, Joachima Lamżę i Witolda Dębickiego. Autorem scenariusza jest Maciej Kraszewski, za reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek.

Film będzie fabularnym debiutem Daniela Jaroszka, który wcześniej zajmował się realizowaniem projektów dla branży reklamowej.



Zdjęcie Kadr z filmu ,,Johny" / Hubert Komerski / materiały prasowe





Ostatni klaps. Na planie pojawili się rodzice księdza

Podczas ostatniego dnia kręcenia filmu, na plan zdjęciowy zawitała rodzina księdza Kaczkowskiego wraz z pracownikami i wolontariuszami hospicjum, a także Jurek Owsiak. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Były realizowane w Pucku i Sopocie. Premiera kinowa planowana jest na jesień 2022 roku.



***

